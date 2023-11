Segretario di Stato Vaticano

"È una situazione estremamente preoccupante, io sono rimasto molto colpito da quello che è successo, nella mia terra, questo forse ha accentuato ancora di più la mia partecipazione". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, originario del Veneto, la terra di Giulia Cecchettin. "Ho visto che

ci sono state tante reazioni salutari. Si tratta adesso

di mettere in esecuzione tutti questi buoni propositi, a livello legislativo a livello di opinione pubblica, perché si finisca una volta per sempre, che si possa trovare una soluzione".

Per Parolin "c’è bisogno di una mobilitazione generale per prendere coscienza di questo fenomeno una volta per sempre, in maniera precisa

e determinata"