Segretario della Nato

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha avvertito che non ci sarà una fine rapida della guerra in Ucraina. "La maggior parte delle guerre durano più a lungo del previsto quando iniziano – ha dichiarato Stoltenberg in un’intervista al gruppo mediatico tedesco Funke –. Perciò dobbiamo prepararci a una lunga guerra in Ucraina. Tutti auspichiamo una pace rapida. Ma dobbiamo riconoscere che se gli ucraini smettono di combattere, il loro Paese non esisterà più".