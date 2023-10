Segre da Fazio:: "Questo odio ci riporta a tempi bui"

Apre con la senatrice Liliana Segre in studio l’esordio di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove. L’argomento è il conflitto israelo-palestinese, anche se commentare quanto sta accadendo in Medio Oriente, ammette la senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto, "mi costa una grande fatica". Cita David Grossman, l’ospite precedente, che "ha trovato parole straordinarie in cui c’è l’incubo, l’amarezza del momento, il terrore del futuro, tutto quello che un israeliano come lui, poeta della pace, può dire". Poi spazio ai ricordi antichi e recenti: "Quando sono entrata in Senato – racconta – ho subito pensato che quello che volevo lasciare di me, di bello e di interessante, era quella Commissione contro l’incitamento all’odio". Ma le parole più profonde sono quelle rivolte al teatro mediorientale: "Le violenze di questi giorni ci riportano a un tempo lontano, che pensavo non avrei più vissuto – prosegue infatti la senatrice –. Vedere cosa è successo a bambini colpevoli solo di essere nati riporta a un tempo che pensavamo non tornasse più" e "assistere a quell’odio dimostrato da ambo le parti è una cosa terribile, che non mi fa dormire e mi fa sentire incapace e impossibilitata a fare niente per nessuno. C’è una scelta tra odio e vendetta: io l’ho fatta prestissimo questa scelta, decidendo che non sarei stata come i miei assassini".