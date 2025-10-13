Sedava la rissa, ucciso a 21 anni

Sono le 3,30, la movida di Palermo scivola assonnata verso l’epilogo. Paolo Taormina, neppure ventun anni, sta mettendo a posto i tavolini del pub "O Scruscio", i cui titolari sono i suoi genitori. Il locale si trova in vicolo Lettighieri a pochi metri da piazza Spinuzza, all’Olivella, ritrovi uno dietro l’altro, a un alito di vento dal teatro Massimo. Paolo alza gli occhi, mentre sta impilando le sedie: sente delle urla e vede una decina di ragazzi che prendono di mira – a pugni e calci – un coetaneo finito a terra. Prima urla: "Oh, piantatela, qui stiamo lavorando, ci sono i carabinieri a cento metri". Poi si avvicina per mettere pace e sottrarre il malcapitato al pestaggio. Quando arriva, la rissa cessa di colpo, uno che sembra il capo del ‘branco’, però non ci sta e l’affronta: "Che c... vuoi, tornatene nel locale".

Paolo fa per rispondere, poi ci ripensa, sta per girare i tacchi e andare verso lo ‘Scruscio’, ma viene centrato in fronte da un colpo di pistola (ma sull’arma del delitto ci sono ancora dubbi). È una sequenza orribile, senza senso e immotivata, ucciso solo per sedare una rissa e fermare un pestaggio. Il branco scappa via dal vicolo, topi in fuga. In groppa agli scooter si dileguano, ma vengono ripresi delle telecamere che hanno registrato le fasi dell’omicidio e anche il volto del colpevole. Sul posto intervengono tre ambulanze, per Paolo non c’è nulla da fare.

I carabinieri del Reparto operativo e della compagnia di piazza Verdi acquisiscono immagini delle telecamere di videosorveglianza, diverse sono puntate proprio sul luogo del delitto. Inizia la caccia, è rapida e precisa: verso le 11 il presunto killer, Gaetano Maranzano, 28 anni, originario dello Zen, viene fermato nel quartiere Cruillas a casa della compagna, ancora con la pistola nascosta nella stanza della sua bambina. Sul suo profilo si vanta di essere come Scarface-Pacino e scrive: ‘Pochi amici... tanti nemici. E un esercito di infami’. E su Tik Tok, un’ora dopo il delitto, posta un frame del ‘Capo dei capi’ in cui Totò Riina si vanta di un delitto ("Tu mi arresti e per che cosa?") e la sua foto con catenazze dorate al collo e pendenti a forma di revolver.

Gaetano non è uno stinco di santo. Ha precedenti per rissa, spaccio e guida senza patente. È figlio di Vincenzo Maranzano, condannato a dieci anni per un duplice tentato omicidio, episodio inquadrato nella faida tra le famiglie Maranzano e Colombo. Agli inquirenti racconta la sua versione: "Ho perso il controllo, quando me lo sono visto davanti mi sono ricordato che tempo fa aveva importunato la mia compagna".

Chissà se è vero, forse è solo una scusa meschina. "Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza", urla disperata Fabiola Galioto, la mamma di Paolo, abbracciando gli altri due figli. Tanti i giovani ancora vicini al pub dove si è consumato il delitto. "Paolo è uscito perché era generoso e ha detto loro di smetterla. Sembrava finita, quando uno lo ha colpito a distanza ravvicinata", racconta un testimone. "Stava lavorando, stava lavorando. Si stava guadagnando il pane. Come si fa ad ucciderlo per una banale rissa?", si chiede un altro amico della vittima, che frequentava con lui un centro di formazione a Palermo per diventare barman, dopo essere stato negli Usa. Nella mattinata di domenica, vicolo Lettighieri si affolla di investigatori, la zona è da tempo attenzionata, teatro di risse e di atti di violenza. Palermo è sotto choc. Il sindaco Roberto Lagalla (contestato da alcuni cittadini che chiedono più sicurezza) ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale.