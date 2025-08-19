Seconda vittima del taser in 48 ore. Indagati carabinieri a Genova e Olbia

Un secondo uomo morto perché colpito dal taser di un carabiniere. Stavolta è toccato a un muratore albanese di 41 anni, Elton Bani; la tragedia è accaduta sulle colline di Genova, nel territorio del comune di Sant’Olcese. L’uomo domenica sera si trovava in condizioni chiaramente alterate e minacciava i vicini della palazzina dove abita, nella frazione di Manesseno in via Mattei; questi hanno chiamato i sanitari, ma quando il 118 è arrivato gli uomini del soccorso sono stati aggrediti e così sono dovuti intervenire i carabinieri. L’albanese si è gettato anche contro di loro e uno dei militari per fermarlo ha usato la pistola elettrica che ha tramortito e ucciso Elton.

La pm Paola Calleri della procura di Genova, arrivata sul posto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia che dovrà chiarire se la scarica elettrica è stata determinante nella morte o se l’abuso di alcol e droga abbia avuto una parte maggiore. Solo contusioni per le persone colpite dall’albanese. I due carabinieri che sono intervenuti sono stati indagati. Sarà invece effettuata giovedì mattina l’autopsia sul corpo di Giampaolo Demartis, 57 anni, deceduto mentre lo portavano in ospedale dopo essere stato colpito col taser nella notte fra sabato e domenica a Olbia. La procura di Tempio Pausania continua le indagini per chiarire la dinamica precisa della tragedia, intanto, come "atto dovuto", il procuratore Gregorio Capasso ha indagato per omicidio colposo i due carabinieri – il capo pattuglia e il militare che ha fisicamente usato l’arma elettrica – intervenuti per fermare le intemperanze dell’uomo che si è scoperto essere cardiopatico.

"Il mio sostegno incondizionato ai colleghi coinvolti, nelle ultime ore, nei fatti di Olbia e Genova. Episodi che ci ricordano quanto sia complessa e delicata la missione che ogni giorno portate avanti con professionalità e sacrificio", afferma il comandante generale dei carabinieri, Salvatore Luongo.

Le due vicende accadute a poche ore di distanza hanno scatenato le polemiche tra fautori dell’uso dell’arma e i suoi detrattori. Secondo il sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni (Lega), il taser va difeso perché "si è dimostrato uno strumento efficace e fondamentale di deterrenza e sicurezza anche per gli operatori di polizia per evitare l’uso di armi ben più aggressive. Dal 2018 ha superato tutti i protocolli, anche quelli sanitari, e puntiamo a implementarne l’uso. A oggi sono circa 5mila quelli affidati a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale: nessun uomo delle forze dell’ordine può essere criminalizzato per il loro uso". Di tenore ovviamente diverso le opinioni dell’opposizione. Filiberto Zaratti, deputato di Avs, afferma che "Salvini, la Lega e compagnia possono anche strillare quanto vogliono, ma è evidente che esiste un problema con questo strumento che va intanto bloccato".

E Riccardo Magi, segretario di +Europa, invita il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a sospendere "immediatamente l’uso del taser alle nostre forze dell’ordine perché la pistola elettrica si conferma un’arma troppo pericolosa". Ma per Axon, società produttrice e distributrice del dispositivo di sicurezza, "non esistono evidenze scientifiche che dimostrino una correlazione diretta di causa-effetto tra l’utilizzo del taser e il decesso dei soggetti colpiti. Essi sono progettati per ridurre i rischi sia per gli operatori delle forze dell’ordine sia per i cittadini con un’alternativa non letale all’uso delle armi da fuoco. Il funzionamento si basa su impulsi elettrici a basso amperaggio che inducono una temporanea incapacità neuromuscolare, con effetto che cessa immediatamente al termine del ciclo. Studi indipendenti hanno dimostrato che nel 99,7% dei casi non si registrano danni permanenti. Siamo comunque a disposizione delle autorità italiane".