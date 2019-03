Palermo, 11 marzo 2019 - "Amava la Sicilia con tutto se stesso e aveva una fede incrollabile in questa Isola. Credeva nella forza della sua bellezza". Così il figlio Andrea ricorda Sebastiano Tusa, archeologo e assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, morto ieri nello schianto del Boeing 737 della Ethiopian Airlines.

Anche il giovane è stato 'contagiato' dalla passione di papà. "E' stata la persona più forte, determinata e innamorata del proprio lavoro e della propria terra che abbia mai conosciuto - racconta - un amore infinito, nonostante i tanti problemi e le tante persone che gli mettevano i bastoni tra le ruote. Credeva in quello che faceva, di più, credeva nelle potenzialità della Sicilia".

Di lui i collaboratori dicono anche che non fosse solo un grande archeologo: era anche un conoscitore di tanti aspetti della vita artistica e delle ricchezze monumentali della regione. E aveva una conoscenza approfondita anche degli angoli più sperduti e apparentemente minori della Sicilia archeologica: dimostrazione ulteriore di una competenza e di una passione autentiche.

BANDIERE A MEZZ'ASTA - Il sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo, a nome dell'intera cittAdina, esprime "vicinanza alle famiglie delle vittime del disastro aereo in Etiopia e grande dolore per la scomparsa del professore Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale ed attuale assessore regionale ai Beni Culturali". "Sebastiano Tusa era legato da un sentimento di affetto, ricambiato, per la nostra città, per la quale si era speso con numerosi interventi culturali riguardanti testi, ritrovamenti e attività museali - afferma il sindaco - Oggi, in segno di lutto, terremo le bandiere del palazzo comunale a mezz'asta. Il nostro addolorato pensiero va alla famiglia alla quale si stringe la nostra città, esprimendo cordoglio e vicinanza, unitamente al Governo regionale, per la perdita di un professionista di grande valenza che abbiamo avuto la possibilità di apprezzare come politico e l'onore di conoscere come uomo. La perdita di una persona perbene che ricorderemo con stima e affetto".

