Siracusa, 25 gennaio 2019 - La nave Sea Watch 3, nel bel mezzo di una tempesta (e della polemica politica), è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a un miglio a largo delle coste di Siracusa. L'ingresso, spiega la Guardia Costiera italiana, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti (tra cui alcuni bambini) che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e della stessa imbarcazione. La nave è ora affiancata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

"Le è stato assegnato un punto di fonda"

LA GUARDIA COSTIERA - In una nota la Guardia costiera puntualizza: "A causa delle condizioni meteo avverse" la Sea Watch 3 "è entrata nelle acque territoriali italiane" e le è "stato assegnato un punto di fonda al largo delle coste di Siracusa (a 1 miglio - 2 km - a Nord di punta Maglisi), per garantire la sicurezza dell'unità e delle persone a bordo".

In un tweet la Ong precisa: "A #SeaWatch, per riparare dalle condizioni meteo in ulteriore peggioramento, è stato assegnato un posto di fonda a 1,4 miglia dal porto di Augusta, Marina di Melilli- Siracusa. Un 'posto di fonda' assegnato invece di un Pos", place of safety, cioè un porto di sbarco sicuro.

Toninelli: "I migranti? Se li prendano gli olandesi"

TONINELLI - Dopo Luigi Di Maio che xon tanto di mappa propone alla Sea watch di andare a Marsiglia (VIDEO), interviene un altro ministro pentastellato, Danilo Toninelli, che avanza un'altra idea: "Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per prendersi in carico i migranti".

Poi la critica alla Ong: "Purtroppo non hanno rispettato la legge del mare. Avrebbero dovuto attendere la guardia costiera libica, perché il tutto è avvenuto nel mare libico", spiega.

GRAZIE A LAMPEDUSA - "Accogliamo con gratitudine le parole del Sindaco di Lampedusa, isola a cui siamo da tempo legati", aveva twittato la Sea Watch rispondendo al sindaco dell'isola siciliana, Salvatore Martello, che di fronte al maltempo ieri sera aveva offerto l'approdo alla nave con 47 Migranti a bordo, da diversi giorni alla ricerca di un porto sicuro. "Tuttavia - continua la Sea Wathc - nei giorni scorsi #SeaWatch ha inviato alle autorità competenti molteplici richieste d'ingresso in porto che non hanno trovato accoglienza". Allegata al tweet vi è la foto della mail del 23 gennaio inviata alle capitanerie di porto di Palermo, Porto Empedocle e Lampedusa, con la richiesta di un porto sicuro.

Il sindaco: "Li accoglieremo noi e la Curia"

IL SINDACO DI SIRACUSA - Dopo quello di Palermo, Leoluca Orlando, anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia (centro sinistra) ha manifestato la disponibilità ad accogliere i profughi a bordo della Sea Watch, "avvalendosi della collaborazione della Curia e di tante associazione che sono state contattate e hanno dato la loro disponibilità. Siracusa, città di mare e da sempre porto aperto, fa dell'accoglienza un tratto distintivo al quale non intendiamo derogare. Il Governo autorizzi l'attracco a Siracusa della Sea Watch 3. Al resto penseremo noi, la Curia e tutte le associazioni di volontariato che si sono dette immediatamente pronte a prestare aiuto come storicamente abbiamo sempre fatto e come hanno sempre fatto la Sicilia e l'Italia".