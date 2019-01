Catania, 31 gennaio 2019 - Sea Watch 3, ultimo atto. La nave è partita poco prima delle sei di stamattina dalla rada di Siracusa, dove da sei giorni si trovava alla fonda, e fa rotta verso Catania con i 47 migranti a bordo tra cui 15 minori. L'imbarcazione è scortata da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. E già circolano voci di un possibile sequestro della nave.

La partenza era prevista ieri sera, dopo lo sblocco politico della situazione, ma un guasto meccanico al verricello dell'ancora ha costretto l'equipaggio a rinviare la partenza: il guasto è stato sistemato solo verso le due di notte, con l'aiuto di alcuni uomini della Guardia costiera saliti a bordo.

Intanto al Molo di Mezzogiorno del porto etneo, intanto, sono stati attivati i presidi di sicurezza e di assistenza allo sbarco. Una volta identificati, i migranti maggiorenni saranno trasferiti in autobus all'Hot Spot di Messina. Sara' la Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura di Catania, a svolgere le attività di polizia giudiziaria.

Perché l'Olanda non è obbligata a ricevere i migranti

I 15 RAGAZZINI - Sulla nave sono quindici i minori non accompagnati, tutti tra i 14 e i 17 anni. I ragazzini sono attesi al porto del capoluogo etneo per essere ospitati in alcune strutture che si occupano dell'accoglienza dei minori. Ieri il Tribunale dei minori di Catania ha nominato i tutori, come prevede la legge, per i 15 ragazzi. Il più piccolo, Mamadou ha 14 anni e mezzo.

Toninelli: "Non è un blocco navale"

TONINELLI - Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, intervenendo a raduio Anch'io, dice: "Siamo gente per bene, e stiamo creando una norma che inibisca l'ingresso delle Ong per ordine pubblico".E chiarisce che "non si tratta di un blocco navale. La Sea Watch non ha rispettato il diritto marittimo. È normale che una ong vada nel mare libico decidendo a cavoli propri e invece di portare i migranti in Tunisia dove si trova il porto sicuro più vicino si diriga verso nord in Sicilia per cercare pubblicità? Ti devi coordinare con la Guardia costiera". Toninelli si dice quindi d'accordo con il sequestro della Sea Watch.

Lega: "Sequestrare la nave? Giusto"

IL POSSIBILE SEQUESTRO - Fabio Cantarella, assessore leghista del Comune di Catania, è chiaro: "Se sequestrare la nave Sea watch 3 all'arrivo al porto di Catania serve per accertare eventuali responsabilità, non ci trovo nulla di male. E' giusto che si facciano le indagini e si ricostruisca l'intera vicenda. E poi, aprire una indagine non vuole dire che ci siano dei colpevoli. Se qualcuno ha commesso degli errori è giusto che vengano contestati. Mi fa piacere che ci sia una Procura che è attentissima e che cerca di fare chiarezza. Se qualcuno ha sbagliato, paghi".

parlando all'Adnkronos, Cantarella va oltre: "Quando c'è un incidente, la prima cosa che si fa è sequestrare il mezzo. E' un atto necessario", spiega. E poi ricorda che questa "Procura non lascia andare le cose", salvo poi ribadire che "il sequestro eventuale non significa che ci sono responsabilità, ma è giusto fare chiarezza". "E' giusto però che la Procura di Zuccaro, che ha dimostrato di esser attenta, ricostruisca quanto avvenuto - dice Cantarella - Questo è un tema che sta molto a cuore non solo ai siciliani ma agli italiani tutti. Ci sono stati tanti scontri, è giusto che si capisca perché la nave è arrivata fino a Siracusa. Questa è una Procura che vuole fare chiarezza". E ribadisce che "politicamente certamente qualcuno ha commesso degli errori, perché c'è una ong che ha una bandiera della nave e una sede dell'associazione in un altro Paese. L'Unione europea deve essere pronta ad affrontare le emergenze come queste".

LA ONG: MOSSA POLITICA - "Dobbiamo andare a Catania. Ciò significa che dobbiamo allontanarci da un porto sicuro, verso un porto dove c'è un procuratore noto per la sua agenda sulle ong che salvano in mare. Se questaa non è una mossa politica non sappiamo cosa sia. Speriamo per il meglio ma ci aspettiamo il peggio". Così su Twitter la ong.

"I cittadini smettano di accettare queste infamie"

GINO STRADA - "Era ora. Sono contento che l'odissea di questi poveracci sia finita, ora comincerà l'odissea per tanti altri. Ma questo non toglie l'indecenza di come è stata gestita questa situazione", commenta Gino Strada, fondatore dell'Ong italiana Emergency. Per il futuro "bisogna smetterla con questa politica - dice Strada - i cittadini si organizzino e smettano di accettare queste infamie che avvengono sotto i nostri occhi". Come? "La resistenza a questa politica fascista e razzista - osserva - è già cominciata, ci sono molti segnali positivi".