Trapani, 7 novembre 2021 - La nave Sea Eye 4, con 800 migranti a bordo – 200 sono minori, molti i bambini sotto i 10 anni, 5 le donne incinte –, ha fatto il suo ingresso nel porto di Trapani. La nave ieri sera sabato 6 novembre aveva ricevuto dalle autorità italiane il via libera per recarsi a Trapani come porto di sbarco designato. I migranti erano stati recuperati nello specchio d’acqua tra Libia e Sicilia in diversi interventi. Sul molo è presente la Croce Rossa che ha allestito la macchina dell’accoglienza. I migranti saranno comunque trasferiti su due navi quarantena, mentre i minori in comunità per giovani.

La macchina dell’accoglienza organizzata dalla prefettura è pronta per le prime visite con tamponi e l’identificazione. Alcune delle persone salvate hanno trascorso 5 notti sulla nave. Il medico dell’ospedale di bordo, la tedesca Daniela Klein, ha curato oltre 200 persone per varie esigenze mediche.

“Siamo sollevati e felicissimi che le ore difficili per il nostro equipaggio e le persone soccorse finiscano e che queste persone saranno finalmente al sicuro in Italia. Siamo sconvolti dal fatto che l’incapacità di Malta di fornire assistenza abbia portato a una situazione così eccezionale”. Lo afferma Gorden Isler, presidente di Sea-Eye in una nota della ong, che chiede all’Europa di “ammonire Malta per non aver coordinato i soccorsi e per essersi rifiutata di fornire assistenza alle imbarcazioni in pericolo”. “Il nostro medico di emergenza Daniela Klein e l’intero equipaggio hanno realizzato cose inimmaginabili negli ultimi giorni: più di 800 persone soccorse hanno portato non solo la nave stessa, ma tutti a bordo al limite delle forze. È imperativo che ora ricevano cure mediche a terra”, aggiunge Harald Kischlat, membro del consiglio di amministrazione di German Doctors.

Il leader della Lega Matteo Salvini va all'attacco su Twitter e si chiede: “Una nave tedesca sta per lasciare in Sicilia più di 800 clandestini. Domanda: i ministri dell`Interno e degli Esteri hanno chiesto a Berlino e Bruxelles di farsi carico di questi immigrati o per loro va bene così?”.