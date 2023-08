Se un soldato dimentica la Costituzione

Davide

Nitrosi

Il mondo al contrario al quale il generale Vannacci ha dichiarato guerra con il suo libro non è quello che lui scorge con orrore oltre la sua trincea, ma quello che è dentro di lui, nel suo acquartieramento personale, incastonato nei suoi pensieri. Il mondo al contrario è quello del machismo xenofobo, dei luoghi comuni più beceri contro "le minoranze", dei negazionisti climatici. Il mondo al contrario – da tempo espulso anche dalle caserme – è quello che descrive la giovane donna in lacrime davanti al ministro Pichetto Fratin come una "volubile ragazza", una "meteoropatica ambientalista". Le opinioni che il generale esprime nel suo libro non possono essere derubricate a guasconate da caserma. Né si può dire che siano deconstestualizzate. Sostenere che Paola Egonu non abbia "tratti somatici che rappresentano l’italianità", scrivere che "le coppie arcobaleno e gli omossessuali non sono normali", denuncia una visione del mondo che fa orrore quando la senti esprimere dalla schiera degli estremisti da web, ma fa paura nelle mani di un militare. Se chi pronuncia ed esprime certe idee veste una divisa, e sostiene di credere a ciò che scrive, in uno Stato democratico non ha scelta: si tolga quella divisa o si smentisca e chieda scusa perché quelle non sono idee compatibili con il servizio alla democrazia. Non toglie nulla alla gravità di queste considerazioni aver servito il Paese in Iraq e altre terre lontane. Il nostro esercito era là per una missione di peace keeping, non per una missione civilizzatrice: quei tempi sono finiti per fortuna. Se qualche militare ancora pensa diversamente, cambi divisa e bandiera. "Patria, sacrificio, gavetta e merito sono i valori", scrive il generale. A ognuno i suoi, ma per un militare italiano i valori stanno nella Costituzione. Senza quelli, non c’è stelletta che valga.