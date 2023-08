Se questi sono uomini

Marcella

Cocchi

Non basta condannare solo la violenza contro le donne. Non bisogna nascondere le parole terrificanti che i giovani accusati dello stupro di gruppo di Palermo hanno detto alla loro vittima con la stessa asetticità con cui si potrebbe elencare l’assortimento delle caramelle di un bar. Lei, umana, urlava di fermarsi. Il branco – umano? Viene da chiedersi – ripeteva frasi come "Tanto ti piace" e un repertorio di luoghi comuni machisti da far impallidire il più triviale protagonista di un porno, dove i ruoli sono sempre gli stessi. E quello della donna, nell’intimo immaginario di una società, anno 2023, ferma all’alba dei tempi, è di essere nient’altro che un oggetto a disposizione della "carne".

Un porno reality talmente crudo da far "schifo" all’unico degli accusati che lo ha ammesso durante un interrogatorio. Come possono essere diventati così ragazzi di età tra 17 e 22 anni? I loro predecessori per sbirciare una scena di sesso estremo dovevano arrabattarsi tra riviste proibite e separè nei negozi blockbuster, superare le password e i vincoli dei primi siti hard, aggirare ostacoli che in qualche modo segnalavano un distacco dalla realtà. Ora? Ci chiediamo, pur senza voler fare i moralizzatori anti sesso (quando è consensuale, però) e senza fare di tutta l’erba un fascio, se la maggioranza dei bambini fin dalle elementari ha già un telefonino e, spesso, ha pure libero accesso a video e siti web, a videogiochi e social, questi uomini di domani saranno in grado di percepire fin da piccoli il confine tra la realtà e l’irrealtà, tra l’istinto e il comportamento?

Scrive Umberto Galimberti: "Kant diceva che bene e male si possono anche non definire, perché ciascuno li sente naturalmente da sé. Oggi non è più vero... I ragazzi non capiscono la differenza tra corteggiare una ragazza e stuprarla... Non c’è risonanza emotiva dei propri comportamenti e questo è pericoloso". Tornando al caso di Palermo: hanno capito, questi giovani, che non erano dentro un porno scadente o in un videogioco che brucia le menti? Hanno compreso che provocavano dolore?