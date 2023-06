Se l’inflazione è l’unica certezza nella tempesta

Marcella

Cocchi

E la chiamano estate, questa estate, la cui unica certezza sono i prezzi alti. Perfino le occasioni e i pacchetti dell’ultimo minuto sono affondati senza salvagente. Addio last minute, estrema unzione al low cost. Del resto, le parole straniere sono passate di moda. Made in Italy (ops, ma è english!) è la formula usata in ogni dove e un tormentone politicamente allineato che si intitola “Italodisco“ si è insinuato nelle orecchie, volenti o nolenti. La realtà però è che il made in Italy ha i suoi problemi. Quella che si preannuncia è una stagione balneare ad alta instabilità, partita a singhiozzo per l’alluvione che ha travolto la Romagna. "Venite da noi in riviera": solo la terra di Fellini sa rialzarsi a tempo di record puntando su alchimie turistiche da sempre capaci di fare a meno perfino del mare (in ogni caso tornato balneabile). Ma è dura, sebbene tutt’Italia quest’anno sarà un po’ Romagna mia, con il pensiero a quel 45% di zone agricole compromesse e ai danni miliardari di un disastro mai visto. Nemmeno il sole fa più il suo: sono previste perturbazioni e piogge almeno fino a giugno, alternate poi a temperature da Valle della morte. Benvenuti ai tropici. E se qualcuno ancora si ostina a sentenziare che Greta ha torto sul cambiamento climatico, ha problemi suoi evidenti.

L’unica certezza, si diceva, è l’inflazione: fino a mille euro per certi gazebo vip sulle spiagge, calcola il Codacons.

I pacchetti turistici costano in media il 20% in più. Tutti i prezzi ritoccati all’insu fino a raggiungere punte del 30% in più. Per risparmiare qualcosa bisognava aver prenotato mesi e mesi fa. Ma quando? Quando c’era perfino l’incognita del carburante alle stelle dovuto agli effetti del caro gas per la guerra? Il paradosso è che per l’industria turistica il 2023 è l’anno della ripresa: quello in cui la domanda supera l’offerta. E se la chiamano estate, questa estate a misura solo di benestanti, non basterà il revival della celebre canzone di Bruno Martino a far tornare il sereno dopo la tempesta.