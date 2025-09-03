Se il tormentone diventa vintage. Alfa campione, grazie a Manu Chao

La vittoria di Alfa sul palco di quei Power Hits con cui Rtl 102.5 incorona gli eroi da spiaggia e ombrellone della stagione con un pezzo abile, divertente, ma non proprio originalissimo, quale A me mi piace conferma che quest’estate 2025 il suo tormentone se l’è dovuto andare a cercare indietro di ventiquattro anni. La notte gravida di pioggia dell’Arena di Verona, infatti, ha messo sotto gli occhi di tutti che oggi trovare canzoni destinate a reggere la sfida del tempo come quella Me gustas tú su cui il cantautore genovese, con la complicità dello stesso Manu Chao, ha costruito la sua hit è impresa ardua, se non impossibile.

Colpa del respiro corto di tante canzoni, spesso costruite a tavolino da un plotone di soliti noti, incapaci, pur col loro incontestabile talento, di evitare il rischio principe della musica italiana: la massificazione dei contenuti. "Sono davvero felicissimo ed emozionato di ricevere questo premio: questa è senza dubbio l’estate più bella della mia vita", ha detto Alfa-Andrea (De Filippi). "Ringrazio Rtl 102.5 e tutti i miei fan per il supporto incredibile e ringrazio Manu Chao per aver creduto in me". Ti credo, visto che la forza attrattiva di Me gustas tu gli ha regalato dieci settimane di primato e due mesi e mezzo di testa a testa con la Désolée di Anna, numeri che danno l’idea della competizione a bassa intensità con tutti gli altri. "È bellissimo sapere che siano stati proprio gli ascoltatori a scegliere questo brano come canzone dell’estate" continua Alfa, facendo buon viso alla fortuna con una battuta. "Spero che nessun ragazzino scriva “a me mi“ in un tema d’italiano per colpa mia".

A focalizzare la situazione è uno che di hit se ne intende come Dardust, spiegando come il tallone d’Achille del motivo balneare rimanga la fruizione passiva da parte del pubblico, che lo rende incapace d’incidere sull’ascolto come quello da Festival, metabolizzato dai telespettatori per una settimana intera anche nei suoi passaggi più elaborati.

E forse non a caso che a primeggiare siano stati due brani sostanzialmente individuali (la presenza in voce di Manu Chao accanto ad Alfa in A me mi piace è poco più che simbolica) visto che per lo più i duetti sulla battigia hanno dato una somma inferiore agli addendi che entravano a comporli, basta pensare all’incontro di Noemi e Rocco Hunt in Oh ma, di Nina Zilli e i Finley in Quello sbagliato, di Fedez e Clara in Scelte stupide, di Loredana Bertè e i Boomdabash in Una stupida cosa, di Rose Villain e Tony Effe in Victoria’s Secret. La nuovissima Ex di Elodie e Irama saprà invertire la rotta? Nella vetrina veronese di fine stagione organizzata da Rtl ci si sono messi pure meteo e sfortuna a rovinare i giochi, con i Kolors costretti a interrompere l’esibizione per la violenza del temporale, Blanco fermato da un virus intestinale a poche ore dalla diretta e Alessandra Amoroso nell’impossibilità di condividere Serenata con Serena Brancale a causa dell’avanzato stato di gravidanza. Quando si dice che piove sul bagnato.