Se fermare una strage non è urgente

Piero

Fachin

Fare politica significa decidere, scegliere. Significa anche stabilire ogni giorno quale sia la priorità. E allora la domanda è questa: salvare vite che priorità ha nell’agenda di chi amministra l’Italia? Salvare vite, tremila vite all’anno, è più o meno importante delle "misure urgenti per il contrasto delle frodi", o delle "disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", oppure della sospensione delle cartelle esattoriali, quelle che generalmente arrivano a chi non paga le tasse o le multe? Solo nel 2022, tra i 147 decreti legge proposti dai governi Draghi e poi Meloni, siamo riusciti anche ad approvare quello sulla "semplificazione e l’innovazione digitale". A scorrere lo sterminato elenco dei provvedimenti c’è da restare sbalorditi dalla leggerezza con cui ci si è affidati a questa scorciatoia.

Invece, per il varo del nuovo codice della strada il governo ha scelto la strada del disegno di legge. Per quanto dettagliato e preciso, prima di diventare pienamente operativo dovrà passare attraverso l’approvazione dei due rami del Parlamento. Sì, ciao, direte voi. Perché nella migliore delle ipotesi ci vorranno mesi, addirittura potrebbero volerci anni. E intanto il ritiro istantaneo della patente a chi guida ubriaco o drogato resta sulla carta, lo strumento che non fa accendere il motore se sei brillo resta sulla carta, come sulla carta resta l’inasprimento delle contravvenzioni.

Avanti piano, anzi pianissimo. Come se le strade di sangue non fossero una emergenza. Come se la strage alla quale assistiamo impotenti ogni giorno, ogni notte, ogni fine settimana, non fosse da affrontare con urgenza.