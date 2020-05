Roma, 3 maggio 2020 - Il ritorno a scuola in tempi di Coronavirus resta uno degli argomenti caldi nell'agenda del governo. L'idea di una "didattica mista, con metà con metà studenti in classe e metà collegati da casa", lanciata ieri dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina non piace ai sindacati. "La turnazione e la didattica a distanza sono improponibili per il livello di povertà di tante famiglie e la scarsa diffusione della banda larga", scrive su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

La divisione delle classi, metà in aula e metà online, "è quello che noi chiamiamo lo scenario zero, lo scenario di partenza, sul quale stiamo lavorando", spiega però Patrizio Bianchi, presidente della task force del ministero, all'Ansa. "La cosa importante è che ognuno, ma neanche uno di meno, possa usufruire al meglio delle condizioni che possiamo offrire", prosegue sottolineando le "varianti che vanno soppesate, perché ci sono sia i bambini di prima elementare che i maturandi".

L'emergenza Covid "ha evidenziato tutta una serie di problemi che nella scuola italiana c'erano già da anni", sostiene ancora il presidente della task force che in questi giorni sta lavorando per definire la road map per la riapertura delle scuole. "Sono dieci anni - aggiunge - che diciamo che la dimensione ideale di una classe è di 10-12 bambini, per superare quelle che, con un'espressione che io odio, vengono chiamate le 'classi pollaio'. Questa può essere un'occasione, ci sono tante sperimentazioni, anche per provare ad andare oltre le classi. C'è poi il problema dell'edilizia scolastica, che andrà affrontato con uno sguardo pluriennale, ma che ci portiamo dietro da tantissimo tempo".

Intanto i presidi manifestano "notevoli perplessità" sulla scelta degli esami di maturità in presenza, annunciata sempre da Lucia Azzolina, e chiedono di "definire specifici protocolli di sicurezza inerenti gli strumenti, le procedure e le connesse responsabilità". "Non possiamo lasciare sole le scuole, e i dirigenti che ne gestiscono l'attività, nel decidere come organizzarsi. Non possiamo accettare un aggravio di responsabilità ulteriore e, soprattutto, evitabile", sottolinea l'Anp per la quale "servono regole chiare e servono subito".