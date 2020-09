Roma, 2 settembre 2020 - Il suono della campanella si fa sempre più vicino. La scuola ha riaperto i battenti ieri con i corsi di recupero e si attende il 14 settembre per il vero inizio dell'anno scolastico 2020/21. Dalla Basilicata, però, arriva il posticipo: il ritorno in aula è certo, ma dal 24 settembre. Una decisione ufficializzata dal presidente della Regione, Vito Bardi (centrodestra), al termine di un incontro avuto stamani con i rappresentanti sindacali. I primi d'Italia a ritornare a scuola, invece, saranno gli studenti dell'Alto Adige: lunedì 7 (come al solito una settimana prima rispetto alle altre regioni) si ricomincia, dopo ben sei mesi dall'ultimo giorno di scuola.

Intanto, a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, i docenti precari sono ancora in piazza. Oggi, 35 sigle dei coordinamenti si sono dati un doppio appuntamento, di fronte alla Camera dei deputati e a viale Trastevere davanti al Miur, gridando "assunzioni subito", "assunzioni ora", e denunciando: "Basta docenti usa e getta". Dopo un'estate calda per il mondo della scuola, che si sta preparando per una ripartenza in sicurezza dopo mesi di chiusura a causa della pandemia, i docenti chiedono di tornare al centro del dibattito perchè "la qualità della scuola non la fanno i banchi con le rotelle". Di fronte ai numeri che mostrano un buco di 50 mila docenti a inizio anno, i precari con più di 36 mesi di servizio chiedono un riconoscimento e una procedura semplificata di assunzione, che non passi per il concorso selettivo indetto dal ministero. I numeri parlano chiaro: il nuovo anno scolastico inizierà con almeno 200 mila docenti precari, dei quali circa 70 mila vantano almeno 3 anni e in base alla direttiva CE 70/1999 avrebbero diritto alla stabilizzazione.