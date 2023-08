Scuola: ecco quando inizia, regione per regione. Il calendario: vacanze, ponti e festività

Roma, 23 agosto 2023 – Settembre si avvicina e la prima campanella del nuovo anno scolastico sta per suonare. I primi studenti a entrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano, per loro la scuola inizia martedì 5 settembre. E saranno anche gli ultimi a finire l’anno scolastico: l’ultimo giorno sarà il 14 giugno 2024. Poi a ruota la scuola inizierà per tutti gli atri studenti italiani, con un calendario diverso per zona d’Italia. Ecco il calendario, regione per regione.

A parte il rientro anticipato di Bolzano del 5 settembre, tutti gli altri studenti italiani torneranno sui banchi la settimana dopo, tra l’11 e il 15 settembre. Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento daranno il via all’anno scolastico lunedì 11 settembre 2023. Il giorno seguente, martedì 12 settembre, sarà il turno degli studenti della Lombardia.

Mercoledì 13 settembre, prima campanella dell’anno scolastico per gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Giovedì 14 settembre toccherà ai bambini e ai ragazzi di Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna torneranno a scuola. Gli ultimi a rientrare sono gli scolari di Emilia Romagna, Toscana e il Lazio: in queste regioni le lezioni iniziano venerdì 15 settembre. Ecco il calendario completo di inizio e fine anno.

Quello che sta per arrivare “sarà un anno più duro del solito per gli adolescenti, poiché si portano dietro disagio emotivo e disturbi psicologici, come depressione e difficoltà di socializzazione”, mette in guardia la psicoanalista Adelia Lucattini, della Società Psicoanalitica Italiana. E avverte: “Rischio choc da rientro, con aumento di ansia e stress. La scuola non è più così attrattiva e allettante: spaventa”.

Intanto le famiglie sono alle prese con i rincari dei libri scolastici. È in forte salita il costo dei libri: per ogni studente delle medie e delle superiori (dai licei agli istituti tecnici) si spenderanno mediamente 607 euro: 502,10 euro per i testi obbligatori e il resto per i dizionari. La variazione rispetto all’anno scorso oscilla tra +4% e +6%. I rincari più forti sono sui libri nuovi, acquistandoli usati si può risparmiare oltre il 26%.

Abruzzo: 13 settembre 2023 – 8 giugno 2024 Basilicata: 13 settembre 2023 – 8 giugno 2024 Calabria: 14 settembre 2023 – 8 giugno 2024 Campania: 13 settembre 2023 – 8 giugno 2024 Emilia Romagna: 15 settembre 2023 – 6 giugno Friuli Venezia Giulia: 13 settembre 2023 – 8 giugno 2024 Lazio: 15 settembre 2023 – 8 giugno 2024 Liguria: 14 settembre 2023 – 8 giugno 2024 Lombardia: 12 settembre 2023 – 8 giugno 2024 Marche: 13 settembre 2023 – 6 giugno 2024 Molise: 14 settembre – 8 giugno Piemonte: 11 settembre 2023 – 8 giugno 2024 Puglia: 14 settembre 2023 – 7 giugno 2024 Sardegna: 14 settembre 2023 – 7 giugno 2024 Sicilia: 13 giugno 2023 – 8 giugno 2024 Toscana: 15 settembre 2023 – 10 giugno 2024 Trentino: 11 giugno 2023 – 11 settembre 2024 Umbria: 13 giugno 2023 – 8 giugno 2024 Veneto: 13 settembre 2023 – 8 giugno 2024 Valle d’Aosta: 11 settembre 2023 – 6 giugno 2024 Provincia autonoma di Bolzano: 5 settembre 2023 – 14 giugno 2024 Provincia autonoma di Trento: 11 settembre 2023 – 11 giugno 2024

Il calendario scolastico prevede un blocco di 12 giorni di chiusura per le festività nazionali – oltre alla festa del patrono della città in cui ha sede la scuola – decise a tavolino del Ministero. A questi si aggiungono eventuali ponti scelti in autonomia dai singoli istituti scolastici, come nel caso di Carnevale e non solo.

Quest’anno le cinque festività nazionali, alle quali i presidi potranno aggiungere dei giorni di chiusura per il ponte, cadranno: mercoledì 1° novembre 2023 (Ognissanti), venerdì 8 dicembre 2023 (Immacolata), giovedì 25 Aprile 2024 (Festa della Liberazione), mercoledì 1° maggio (Festa dei lavoratori) e domenica 2 giugno (Festa della Repubblica). A questo pacchetto si aggiungono i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, che cadranno il 31 marzo e il 1° aprile.

A discrezione poi dei vari istituti scolastici, è possibile aggiungere fino a 3 giorni di sospensione dalle lezioni, scegliendo esclusivamente tra le seguenti date: 3 novembre 2023; 4 novembre 2023; 9 dicembre 2023; 26 aprile 2024; 27 aprile 2024.

Lezioni sospese per le lunghe vacanze di Natale, tra le più attese da tutti gli studenti, da sabato 23 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024. Mentre a Pasqua – che cadrà il 31 marzo – le scuole chiuderanno giovedì 28 marzo e riapriranno martedì 2 aprile 2024.

Tra maschere, coriandoli e vacanze sulla neve (per chi se lo può permettere) lezioni sospese anche a Carnevale. Ma il calendario delle chiusure è diverso per ogni regione. I primi a stare a casa per prepararsi alla festa più pazza dell’anno saranno gli studenti del Trentino Alto Adige, dove le lezioni resteranno sospese da giovedì 8 a martedì 13 febbraio 2024. A Bolzano, scuole chiuse da sabato 10 a domenica 18 febbraio: qui le vacanze sono le più lunghe d’Italia, giorni che verranno poi recuperati durante l’anno scolastico. Lombardia e Campania festeggeranno tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio; Molise e Friuli Venezia Giulia da lunedì 12 a mercoledì 14 febbraio 2024.