Roma, 16 gennaio 2022 - "Semplificheremo", promette il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. "Alleggeriremo", si espone il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Dialogheremo", garantisce l’altro sottosegretario alla Salute Andrea Costa, riferendosi alle richieste delle Regioni, a partire dall’abbandono del sistema a colori. L’Italia sul plateau dei contagi Covid, a picco ormai vicino dal quale scendere a velocità crescente, apre il cantiere dell’innovazione.

Ritorno a scuola: decide il pediatra

"Abbiamo dato delle regole e non è vero che non sono chiare – dichiara il ministro Bianchi –. Vanno solo semplificate. Con le regole attuali è come quando c’è l’influenza: si va dal pediatra e ci si fa fare la ricetta per tornare. Ora c’è l’esigenza di certificare che che si è negativi. Stiamo ragionando. Al di là della forma con cui si rientra a scuola, è evidente che nella stragrande parte del paese si è ritrovato il valore della scuola in presenza".

Tutti con Omicron. "Ora distinguere si può"

"Omicron raggiungerà tutti, non c’è scampo. Entro la fine del 2022 quasi tutta la popolazione incontrerà questa variante", pronostica il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Con questa nuova variante – prosegue l’analisi dell’esponente pentastellato – si può distinguere con più facilità un positivo e un malato. Facciamo la distinzione, considerando che i positivi non sono malati. Le regole saranno alleggerite, credo molto presto".

Test fai da te: l’esempio dell’Emilia

Da questo punto di vista l’iniziativa di autotesting al debutto oggi in Emilia-Romagna (possibilità, in caso di tampone rapido domiciliare positivo, di avviare subito il periodo di isolamento caricando la foto sul portale regionale) rappresenta già un termine di paragone a livello nazionale. Ma il presidente Stefano Bonaccini non si ferma, aspetta il semaforo verde dei tecnici anche per l’autocertificazione della guarigione dei soli vaccinati (sempre dopo tampone rapido) e sfida il governo al tavolo dell’innovazione: "Servono anche decisioni nazionali", se l’obiettivo è permettere alle persone di "tornare alla propria quotidianità" alleggerendo "il carico delle strutture sanitarie".

Per covid o con covid? Bassetti all’attacco

A questo proposito l’infettivologo Matteo Bassetti chiede di cambiare i conteggi ospedalieri, distinguendo tra ricoverati “per” Covid e “con” Covid, categoria – quest’ultima – in cui rientrerebbero solo i ricoverati per altre patologie che risultano positivi asintomatici al test.

Stato e regioni: stop ai colori

"È giusto aprire al dialogo con le Regioni per il superamento del sistema a colori", rivendica esplicitamente l’altro sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Se dai territori arriva un’iniziativa positiva che può semplificare le regole come quella di autotesting dell’Emilia-Romagna, vale la pena di farne uno strumento nazionale", spiega l’esponente di Noi con l’Italia. Atteggiamento pragmatico da trasferire a tutti i dossier. Costa fa tre esempi: "Rivedere il bollettino giornaliero Covid evidenziando, almeno per decessi e ricoveri, chi è vaccinato e chi no; rivedere i tempi di quarantena per i contagiati asintomatici; agevolare al massimo in ogni ambito regolatorio chi abbia già fatto le tre dosi. Anche così si offre un segnale ai cittadini. La narrativa delle misure di contrasto deve adeguarsi a Omicron".

Trasporti senza vincoli o servizio a rischio

Oltre all’abolizione dei colori, i governatori chiedono al governo di alzare dal 50% all’80% la capienza su bus e treni locali anche in zona arancione. Motivo: "Con le scuole in presenza e il calo dello smart working" ne va della missione "di portare studenti e lavoratori a scuola e sul posto di lavoro". E in orario.