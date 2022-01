Roma, 4 gennaio 2022 - Mentre il governo tira dritto e prevede la riapertura delle scuole come da calendario, ovvero il 7 o il 10 a seconda degli istituti, le Regioni avanzano una proposta all'esecutivo in vista del Consiglio dei ministri decisivo di domani. La bozza che verrà discussa oggi dai governatori prima di venire inviata al governo prevede, per elementari e prima media, una settimana di dad e quarantena per tutti gli alunni della classe dai 4 contagi (non più da uno o due dunque come era in precedenza a seconda della regione), oltre al tampone (quest'ultimo necessario solo per i non vaccinati, se quelli con copertura vaccinale non hanno sintomi).

Sotto questa soglia l'autosorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2, oltre a quella di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti da quelli familiari.

La raccomandazione "razionale" delle Regioni è quella di prevedere questa misura in vista di una copertura vaccinale alta (70%) con contatti a basso rischio e di tenere conto dell'andamento epidemiologico e in particolare della variante omicron.

"Io credo che la decisione ormai è di aprire le scuole il 10 gennaio ma di trovare modalità di monitoraggio e anche pensare ad aspetti di flessibilità e, temo, di chiusura". Sono le parole di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano, riguardo all'ipotesi di rinviare di 20-30 giorni il ritorno in aula avanzata dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca.