Roma, 7 settembre 2020 - Il ritorno sui banchi prende il via. L'Alto Adige ha inaugurato, come capofila in Italia, l'anno scolastico post Covid. Sono 91.797 in tutto i bambini e ragazzi che questa mattina sono tornati all'asilo e a scuola dopo una pausa durata dal marzo scorso, ovvero esattamente sei mesi. Riapertura anche a Vo' Euganeo (primo focolaio in Italia con Codogno), dove riparte la materna. Rientro anticipato oggi anche a Mortara, nel Pavese, dove c'è un istituto comprensivo che ha deciso di giocare d'anticipo. ln Piemonte c'è l'eccezione del di Valdengo, nel Biellese, che ha annunciato di voler partire oggi.

Il ritorno in classe, programmato a livello nazionale per il 14 settembre, porta con sé nuove sfide proprio a causa delle speciali misure di sicurezza derivanti dalla necessità di prevenire una ulteriore diffusione della pandemia di Coronavirus.

Coronavirus. Si torna a scuola, ma il medico è assente

Molte regioni però si sono mosse diversamente: il Friuli aprirà i plessi il 16 settembre, la Sardegna il 22 settembre, la Puglia, la Calabria, la Basilicata e l'Abruzzo, invece, il 24 settembre, dopo il referendum. In generale la ripartenza avverrà in date e modalità anche da città a città e persino da istituto a istituto. La scuola materna nella Provincia di Trento è ripartita il 3 settembre, in molte Regioni, come in Lombardia, riapre oggi ma con orari almeno inizialmente più corti rispetto al passato. A Roma i nidi capitolini riapriranno il 9 settembre, le scuole dell'infanzia il 14.

"Consegnare 2,4 milioni di banchi è uno sforzo enorme, è ingiusto essere accusati di ritardi. In due mesi li consegneremo. A settembre sarà quasi completamente coperta la primaria, poi entro ottobre tutto il resto", ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, alla trasmissione 'Agorà' su Rai 3. I docenti con fragilità? "Sono poche centinaia di persone, non certo trecentomila. Se poi parliamo di supplenti e concorsi, ogni settembre, anche negli anni scorsi, i titoli sono sempre gli stessi, 'caos scuola'. Le nomine dei supplenti si sono sempre fatte due-tre giorni prima dell'inizio della scuola, non è una novità di quest'anno". Azzolina ha poi aggiunto che "ci saranno spazi Covid ad hoc all'interno della scuola" per verificare le condizioni degli studenti: "Si chiamano i genitori e si mettono in contatto con il Dipartimento di igiene territoriale, si farà il tampone e se c'è positività, grazie al registro dei contatti si capirà quante persone devono andare in quarantena. Gli studenti in quarantena cominceranno a fare didattica a distanza e ci sono contributi alle famiglie per lo smart working".