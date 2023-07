Scultura dell’antichità affiora dagli scavi "Forse è la testa della statua di Afrodite"

È emersa integra, dagli scavi della riqualificazione del Mausoleo di Augusto curati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’ennesima meraviglia del mondo antico: una testa in marmo greco, spiega il soprintendente Claudio Parisi Presicce, a una prima datazione risalente all’età augustea. "La testa – racconta – scolpita in marmo greco appartiene probabilmente a una statua di divinità femminile, forse Afrodite, di dimensioni naturali. Mostra una raffinata acconciatura di capelli raccolti sul retro grazie a una ‘tenia’, un nastro annodato sulla sommità del capo. Il reperto è stato rinvenuto nella fondazione di un muro tardoantico ma si conserva integro". Avevano utilizzato l’opera come materiale da costruzione, a faccia in giù: nel tardo medioevo si usava così. Ora la è nelle mani dei restauratori e degli archeologi, per ripulirla e per datarla.