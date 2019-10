Roma, 6 ottobre 2019 - Ucciso da una scrofa. Così è morto un uomo di 50 anni oggi a Corcolle, periferia est di Roma. La vittima, di nazionalità rumena, aveva in braccio un bambino di due anni, che è rimasto ferito gravemente.

Da una prima ricostruzione risulta che l'uomo, che era andato a trovare alcuni parenti in un terreno agricolo in via Lunano, stesse accompagnando il bimbo, figlio di un amico, a vedere i maialini nell'annessa porcilaia. Erano le 16.30 circa. La loro presenza ha scatenato la reazione del maiale - probabilmente spinto dall'istinto di difesa della sua cucciolata - che ha attaccato entrambi, facendo cadere il 50enne e mordendolo fino a ucciderlo. Prima di morire l'uomo avrebbe fatto di tutto per difendere il bambino dall'animale.

Le urla disperate hanno attirato l'attenzione dei connazionali che hanno avvertito i soccorsi. Ma per il 50enne l'intervento dei sanitari si è rivelato inutile. Il bimbo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Tivoli: è in gravi condizioni.

Al momento sarebbero escluse responsabilità di terzi. Ma i carabinieri della compagnia di Tivoli sono a lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. In corso anche accertamenti per verificare se quell'insediamento con annesso allevamento di maiali sia abusivo.

