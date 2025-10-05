“Ebrei di m… bruciate tutti”. Scritta choc sulla serranda di un panificio kosher

Roma, 5 ottobre 2025 - "Ebrei di m.... bruciate tutti" è la scritta trovata stamattina all'apertura sLulla serranda di un panificio kosher a Roma. E' accaduto in zona Marconi. I dipendenti del forno hanno contattato il 112. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto.

L’attività, chiusa ieri e oggi, è stata probabilmente colpita nella notte, il giorno dopo ai cortei per Gaza che a Roma sono terminati con violenti scontri all’Esquilino.

"Parole orrende, indegne, comparse su una serranda di un panificio kosher a Roma. Ogni episodio di antisemitismo è un attacco alla nostra civiltà democratica. La solidarietà ai titolari del panificio e alla comunità ebraica romana". Lo scrive Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.

L'episodio è l'ennesima conferma del clima teso che si respira anche nel nostro Paese e nella Capitale nei confronti della comunità ebraica. Già alcune settimane fa erano comparse alcune scritte antisemite sulle saracinesche di alcuni palazzi ai Parioli.

In occasione del secondo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023, si è tenuta nel quartiere ebraico di Roma la manifestazione "Una luce per gli ostaggi", organizzata dalla Rappresentanza Italiana del Forum delle Famiglie degli Ostaggi, dall'Unione Giovani Ebrei d'Italia, da Run for Their Lives - Roma e dall'Associazione Setteottobre, con il patrocinio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Trecentocinquanta persone si sono riunite "per mantenere viva l'attenzione sugli ostaggi israeliani ancora prigionieri di Hamas nei tunnel di Gaza. Dopo due anni interminabili, la comunità si è stretta attorno alle famiglie delle vittime per ribadire con forza: 'Riportiamoli a casa oggi. Nachziru otam habaita achshav'".