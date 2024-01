Scritta contro Hamas. Calciatore israeliano arrestato in Turchia : "Incitamento all’odio"

Ottaviani

In Turchia mostrare solidarietà nei confronti di Israele è diventato un reato. Ne sa qualcosa Sagiv Jehezkel, attaccante di 28 anni, nato a poca distanza da Tel Aviv e fino a ieri in forza alla squadra turca Antalyaspor, che in poche ore si è ritrovato a passare da idolo dei tifosi a criminale. Tutta colpa del gol rifilato al Trabzonspor, per la precisione all’esultanza seguita alla rete, durante la quale Jehezkel ha mostrato il polso fasciato.

Sulla benda si leggeva chiaramente "100 giorni, 7/10" e una stella di David. Un messaggio di solidarietà nei confronti del suo Paese, quel terribile 7 ottobre in cui la storia di Israele a seguito del massacro perpetrato da Hamas è cambiata per sempre. Pochi secondi che gli sono costati posto di lavoro, guai con la giustizia turca e il rimpatrio a casa, senza poter più rimettere piede in Turchia per chissà quanto tempo. Finita la partita, al calciatore è arrivata la notifica della sospensione dell’Antalyaspor per "aver violato i valori nazionali". Ma le peripezie per lui non erano ancora finite. La polizia lo ha arrestato e rilasciato dopo poche ore, ma Ankara ha negato l’arresto affermando che Yehezkel è stato semplicemente "convocato" alla stazione di polizia di Antalya per depositare una testimonianza relativa all’indagine. Ma il caso è scoppiato comunque con tanto di messaggio su X del ministro della Giustizia, Yilmaz Tunc.

Yehezkel ha detto alle autorità che non aveva intenzione di provocare nessuno. "Non sono una persona pro guerra e, dopo tutto, ci sono anche soldati israeliani catturati a Gaza, sono una persona che ritiene che questo periodo di 100 giorni dovrebbe finire ora, voglio la fine della guerra, per questo ho mostrato questo segno", avrebbe detto lo sportivo alle autorità secondo quanto riportato dai media turchi. Yehezkel in serata è rientrato in Israele di sua iniziativa mentre durante la giornata i media locali avevano affermato che era stata presa la decisione di rimpatriarlo.

Quel segno di solidarietà nei confronti del suo Paese, in Turchia è stato considerato "un incitamento all’odio e all’ostilità". Jehezkel si è trasferito dall’Hapoel Beer Sheva all’Antalyaspor solo a settembre. Nel campionato turco aveva già segnato sei gol, entrando nel cuore dei tifosi. Per uscirne, è bastato esporre la scritta su una fasciatura. La presidenza dell’Antalyaspor è stata subissata di telefonate e messaggi di tifosi inferociti, che ne chiedevano l’allontamento. Una vicenda che la dice lunga sul clima che si respira in Turchia.

Il suo caso è stato comunque inviato al comitato disciplinare della Federazione calcistica di Ankara che dovrà prendere una decisione a riguardo. Lo stesso è accduto a Eden Karzev, un altro calciatore israeliano che gioca per una squadra turca, il Basaksehir di Istanbul: è accusato di "avere violato le istruzioni disciplinari del club" per avere condiviso sui social media un messaggio con scritto "portateli a casa ora", in riferimento agli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas da 100 giorni.