Screzi alle spalle. Bova si affida all’ex suocera. L’avvocata: "Fiera di lui"

di Viviana PonchiaROMAI matrimoni finiscono, una suocera è per sempre. E sentire dire dalla madre della donna che fu lasciata per un’altra "sono orgogliosa di te", deve essere motivo di conforto per il protagonista di questa storia sgangherata. Raoul Bova è andato a chiedere aiuto all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, colei che non aveva avuto parole gentili per il "genero degenerato" al momento della separazione con la figlia Chiara Giordano. Il famoso avvocato divorzista lo seguirà, direttamente e indirettamente, nelle questioni relative all’affidamento delle figlie avute con l’ex compagna Rocio Munoz Morales: "Speravo trovassero un accordo, vediamo, magari non servirà il mio intervento…". E sul passato burrascoso dice: "Sono tensioni normali che riguardano uno specifico momento, ma di fronte all’intelligenza delle persone le cose si superano". Intanto gli ha consigliato un buon penalista e lo ha spedito dal Garante della privacy a depositare un reclamo contro la diffusione degli audio privati con la modella Martina Ceretti, inviati dal pr milanese Federico Monzino a Fabrizio Corona e da Corona diffusi.

Il Garante procederà contro l’ex fotografo dei vip, contro Ryanair, il Torino e il Napoli calcio, che hanno utilizzato quel materiale in modo ironico. La procura di Roma ha già ricevuto l’informativa della polizia postale sui messaggi ricattatori ricevuti dall’attore da un’utenza spagnola e cerca di capire chi ci stia dietro.Sullo scandalo dell’estate aleggiano l’ombra della premeditazione e l’ipotesi che dietro la vicenda ci sia un sistema: Bova sarebbe finito in una trappola e potrebbe non essere l’unico vip coinvolto. Ma ormai la contraerea è schierata e ‘Don Matteo’ può riprendersi la sua reputazione, avallata appunto dalla suocera in armi. Spiega Bernardini De Pace: "È una vicenda vergognosa: Raoul si è comportato da persona per bene, che ha deciso di denunciare anziché pagare come fa la maggior parte dei personaggi famosi. Ha denunciato nonostante fosse consapevole del rischio".

Ha raccontato come l’ex genero si sia rivolto a lei con una telefonata: "Mi ha spiegato tutto, mi ha chiesto ‘Mi aiuti?’". Come dire di no: "Bova e mia figlia non sono più uniti come coppia ma lo sono come genitori. E poi io sono una divorzista, non sono una stron...". E alla domanda su come stia adesso Bova dentro il tritacarne: "Ha la coscienza in pace, perché sa di aver fatto la cosa giusta: non pagare. I miei nipoti hanno una nonna che è orgogliosa di quello che ha fatto il loro padre".Adesso tocca agli inquirenti districarsi fra troppi elementi che non convincono nella versione fornita da Monzino e dalla giovane che per due anni ha flirtato con Bova prima di incontrarlo in un hotel di lusso. L’imprenditore 29enne - unico denunciato – ha ammesso di avere passato i messaggi a Corona ma nega di avere ricattato l’attore. La posizione della modella potrebbe complicarsi perché le incongruenze sono troppe. Ceretti ha cercato di tirarsi fuori dicendo di avere condiviso i file con l’amico "in buona fede", Monzino insiste che quello scambio è avvenuto per assecondare il suo desiderio di "diventare famosa". Semplice amante o cosa, si domandano in procura. Il tentato ricatto a Bova si è svolto fra l’11 e il 12 luglio: circa 40 sms ricevuti da quel numero spagnolo e molti insistenti. Bova si è rifiutato di negoziare: "È un reato, non cedo". E ancora: "Io non sono più in una relazione da tempo, quindi non è una cosa che crea un disastro". Poi è andato alla polizia postale e pochi giorni dopo è uscita la puntata di Falsissimo che ha raccontato la storia. Corona, sentito solo come informata sui fatti, nega di essere al corrente del ricatto.