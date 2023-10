Scossa ai Campi Flegrei: "E’ uno sciame sismico"

Una nuova scossa di terremoto con epicentro nel Campi Flegrei, ma avvertita nettamente anche a Napoli, si è verificata ieri sera poco dopo le 22. La magnituto stimata dall’Ingv e’ stata di 4.0. In realtà la terra ha iniziato a tremare alle 20.24 ma per oltre un’ora la ppolazione non ha avvertito niente. Dopo la 22 la scossa più forte, con la gente che si e’ riversata per strada tra Pozzuoli, Bacoli e i quartieri di Napoli di Fuorigrotta e anche ai Colli Aminei.

Fino a iera sera tardi non sono giunte segnalazioni di danni rilevanti, se non qualche calcinaccio caduto. La sala operativa vigili del fuoco del Comando provinciale di Napoli è stata comunque fatta oggetto di numerose telefonate, e le squadre sono uscite per verificare i danni. L’Osservatorio Vesuviano dell’Igv ha provveduto a comunicare all’amministrazione di Pozzuoli che si è trattato di una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare 4.0 ( 0.3). L’evento piu’ significativo, localizzato in prossimita’ di via V traversa Pisciarelli si è verificato alla profondita’ di 2.6 km. La scossa e’ indicata come di pochi secondi ma intensa.