Scopre che è l’amante del suo fidanzato Uccide la stella del ciclismo e scappa

Svolta nell’omicidio di una promessa texana del ciclismo professionistico: a uccidere con numerosi colpi di pistola Anna Moriah Wilson, 25 anni, è stata la 34enne Marie Armstrong, insegnante di yoga, gelosa per la relazione che Anna aveva col suo fidanzato. La vittima e la sua killer avevano una relazione con lo stesso uomo, il corridore professionista Colin Strickland, 35 anni. L’analisi delle chat sul telefonino non lascia dubbi sul movente. È stato lo stesso corridore a confermare l’ipotesi alla polizia, raccontando che la sera dell’omicidio aveva cenato con la vittima, prima di lasciarla a casa di un amico. La ragazza era passata dallo sci alpino al ciclismo, dove si era già messa in evidenza, entrando nella categoria elite. Tra le sue passioni c’erano la cucina, la scrittura e i viaggi. La tappa preferita era l’Italia. La sera in cui è stata uccisa, Wilson era a quattro giorni da una gara agonistica. La killer è sparita nel nulla.