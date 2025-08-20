Scontro tra treno merci e regionale sulla Brennero-Trento: due feriti lievi, circolazione sospesa

Roma, 20 agosto 2025 – Scontro tra un treno merci e un regionale tra Mezzocorona e Trento sulla linea Brennero-Trento, la cui circolazione al momento risulta sospesa. La dinamica dell’urto è ancora in fase di accertamento, riferisce Rfi. Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci a Trento Roncafort si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale e l'uscita dai binari di una sola carrozza. Due le persone rimaste contuse, ma non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Per i passeggeri del treno regionale è stato predisposto un autobus con cui permettere loro di proseguire il viaggio. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea. Al momento, i treni Alta Velocità e regionali possono registrare ritardi e cancellazioni; attivato il servizio con autobus. Potenziata l'assistenza ai viaggiatori.