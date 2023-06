Scontro tra treni in India: i morti sono quasi 300 Il premier: punizioni dure

Sono quasi 300 le vittime dello scontro fra tre treni in India, con 900 feriti e gli ospedali in tilt. Il premier Narendra Modi (foto) visita i feriti e promette "punizioni severe" per i responsabili del disastro. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto un treno nuovo e veloce diretto a Chennai ha sbagliato lo scambio all’ingresso in stazione, è entrato in un binario morto e si è schiantato su un convoglio merci rovesciandosi. In quel momento arrivava un altro treno e si sono scontrati.

Modi ha visitato la scena dell’incidente, e si è detto "addolorato". Poi ha incontrato i feriti in ospedale e ha promesso che il suo governo non lascerà nulla di intentato nei loro confronti. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato la collisione, descritta come il peggior incidente ferroviario in India in questo secolo. Si pensa che circa 2.000 passeggeri si trovassero a bordo dei due treni passeggeri coinvolti.