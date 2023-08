Scontro tra barche Turista americana muore davanti ai figli

Una turista Usa di 44 anni è morta in costiera amalfitana dopo un incidente davanti al Fiordo di Furore. La donna era su un motoscafo con conducente che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un veliero turistico, con decine di persone a bordo per un tour dei luoghi più suggestivi della zona. L’impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare in mare la turista che sarebbe finita nell’elica, riportando ferite multiple su tutto il corpo. Il marito ha riportato una lesione a un arto, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Illesi i due figli della coppia a bordo. Lievemente ferito lo skipper dell’imbarcazione – che era stata noleggiata –, trasportato all’ospedale di Castiglione di Ravello.

Le indagini sono state affidate ai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, anche grazie al supporto di imbarcazioni private. Sulla banchina del porto di Amalfi sono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. Ma i medici, nonostante il tentativo di rianimare la turista 44enne, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.