Scontro sulle assoluzioni Dalla palpata ’breve’ alla vittima complessata Bufera sul giudice donna

di Giulia Prosperetti

Che cos’hanno in comune un dirigente che molesta una dipendente, un bidello che infila le mani nelle mutande di una studentessa, e un marito che accoltella la moglie? Tutti assolti dal Tribunale di Roma, Sezione V penale, perché "il fatto non costituisce reato" o "non sussiste". Nelle sentenze che portano tutte la firma del collegio composto da tre donne, presieduto dalla giudice Maria Bonaventura, la vittima viene definita complessata e il datore di lavoro un giocherellone; quello del bidello viene considerato solo uno scherzo di una manciata di secondi; le coltellate poco profonde di un uomo "geloso" e "ubriaco" non fanno pensare a un tentativo di omicidio.

L’ultimo caso riguarda le molestie subite da una ventenne a partire dal 2019, anno in cui viene assunta in un museo della Capitale. Nella denuncia presentata nel 2021 al pm Antonio Calaresu la giovane dipendente racconta delle parole imbarazzanti, a sfondo sessuale, a lei rivolte da un dirigente del museo ma anche di veri e propri palpeggiamenti. Una situazione, mal sopportata dalla giovane per mesi, che dall’aprile ’19, da un primo "quanto mi arrapi", non farà che degenerare: in un primo assalto l’uomo la blocca in un angolo e inizia a palpeggiarla su fianchi, schiena e pancia chiedendo, di fronte alla ritrosia della ragazza, di lasciarlo "toccare ancora un po’". In un altro episodio, risalente al maggio successivo, dietro alla richiesta di aiuto per prendere dei cataloghi si cela una scusa per attirare la sua dipendente in un magazzino dove la afferra da dietro e inizia "a palpeggiarle i fianchi e la pancia" per poi "sniffarle i capelli" e "sussurrare ansimando".

Infine, in occasione di una cena tra colleghi, avrebbe iniziato "a toccarla sul seno, sulla pancia, sui fianchi e sul sedere, a leccarla e a morderle le orecchie fino a quando le infilava la lingua in bocca". Ma per Bonaventura la donna ha immaginato tutto: "Alla luce di tutte le considerazioni qui svolte – sentenzia la giudice – non si può escludere che la parte lesa, probabilmente mossa dai complessi di natura psicologica sul proprio aspetto fisico (segnatamente il peso) abbia rivisitato inconsciamente l’atteggiamento dell’imputato nei suoi confronti fino al punto di ritenersi aggredita fisicamente".

Le molestie, i palpeggiamenti del dirigente, definito dalle colleghe un "giocherellone", diventano un innocuo solletico e l’uomo, seppur licenziato dai vertici del museo, nega tutto e viene assolto.

Un altro schiaffo a una vittima dopo la decisione sul caso del bidello dell’Istituto Cine Tv Roberto Rossellini di Roma nella quale le giudici hanno accolto la tesi "dell’atto scherzoso" sostenuta dalla difesa affermando che nell’azione di una "manciata di secondi" (calcolati tra 5 e 10) non si poteva configurare "l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale" ma "un atto maldestro".

Ma ancor prima della recente bufera mediatica innescata dall’ormai famosa sentenza ‘dei 10 secondi’, a far discutere era stata un’altra decisione. Nell’ottobre 2021 il collegio composto dalla presidente Maria Bonaventura, dalla giudice Petra Giunti e dalla giudice Alida Bracone, ha derubricato da tentato omicidio a "lesioni aggravate dall’uso dell’arma, del rapporto di coniugio e dall’aver commesso il fatto in presenza della figlia minorenne" le percosse e le due coltellate inferte a una donna dal marito in quanto "la gelosia e la scarsa forza impressa nell’azione di accoltellamento si pongono in contrasto con la volontà di provocare la morte".