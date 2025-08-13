Scontro sull’accampamento. Salvini: va raso al suolo. E Sala: vergognoso speculare

I quattro ragazzini a bordo dell’auto pirata che ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis nel quartiere Gratosoglio vivono in un accampamento della periferia sud di Milano. Una decina di roulotte dentro un terreno di proprietà privata in fondo a un sentiero in via Selvanesco. All’ingresso, cumuli d’immondizia e auto bruciate. Poche ore dopo essere stati fermati, i quattro, che hanno tra gli 11 e i 13 anni, sono stati riaffidati ai genitori. Alle madri, presenti nel campo. La sola esistenza di questo luogo basta ad accendere la polemica politica. "Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un’auto pirata, rubata e guidata da quattro minorenni rom", scrive sui social Matteo Salvini (in foto), vicepremier e leader della Lega. "Campo rom da sgomberare subito – dice senza mezzi termini – e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo “genitori“ da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete? Una preghiera per la povera Cecilia".

Il sindaco Giuseppe Sala risponde con una nota scritta: "Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo. Siamo vicini alla famiglia della donna scomparsa. Non ci sono dubbi che le famiglie dei ragazzi coinvolti devono rendere conto di quanto è successo. E su questo chiederemo la massima intransigenza. Per quanto riguarda, invece, la presenza di insediamenti rom e il loro superamento, il tavolo di coordinamento con le forze dell’ordine è in Prefettura, organo periferico del Ministero degli Interni". Poi aggiunge che "il Comune di Milano ha iniziato da anni e persegue tuttora una politica di superamento dei campi rom: le giunte di centrosinistra ne hanno chiusi 24, 4 autorizzati e 20 irregolari, in 12 anni, dal 2013 al 2024. Le giunte di centrodestra, che adesso gridano, quando sono state al governo della città solo uno. Ignorare queste informazioni in maniera strumentale per farsi pubblicità, vuol dire prendere in giro i cittadini". Su queste pagine è stato riportato ieri che è vicino anche il "superamento" del campo regolare di via Chiesa Rossa, il “Villaggio delle rose“ nato nel 2002, sempre nello spicchio a sud della città.

Nel dibattito a distanza, a Salvini risponde Carlo Calenda, leader di Azione: "Io sono favorevole allo sgombero di tutti i campi rom. Non ho capito però perché lo chiedi al sindaco e non al ministro degli Interni. Mi sembra una presa per i fondelli dei cittadini per ragioni di propaganda politica". Mentre al sindaco Sala replica indirettamente il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: "L’omicidio della povera Cecilia De Astis insegna una cosa: “vergognoso“ è solo non fare nulla lasciando che bambini e ragazzi minorenni crescano nel degrado, nella illegalità, nella assenza di istruzione, nella mancanza di regole". Ancora: "Con il decreto Caivano abbiamo per la prima volta previsto condanne severe per quei genitori che non mandano i figli a scuola. Vigilerò perché l’obbligo per le scuole di segnalare gli abbandoni scolastici, per i sindaci di ammonire i genitori e per i pm di avviare l’azione penale sia rispettato ovunque e nei confronti di chiunque".

I quattro minori che hanno rubato la Citroen e travolto la 71enne frequentano la scuola? Verosimilmente no. E non è chiaro da quanto tempo siano a Milano, né in quel terreno. Di certo, nell’accampamento di fortuna di via Selvanesco ieri c’erano numerosi bambini, almeno una quindicina, in età da scuola elementare. E sono stati mandati in gruppo contro i cronisti all’ingresso. "Andate via", urlavano. Qualcuno ha anche lanciato dei sassi cercando di impedire che venissero scattate foto all’area.

Marianna Vazzana