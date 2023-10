Scontro su Marzabotto. La sindaca attacca: il governo taglia i fondi. La replica: chiesti tardi

È polemica sui fondi per la manutenzione del Sacrario di Marzabotto. Al luogo che ricorda uno dei più gravi crimini di guerra compiuti contro la popolazione civile da parte delle forze nazi-fasciste il ministero della Difesa ha destinato ottomila euro contro gli oltre 26mila dell’anno scorso. Un taglio che, sottolinea il ministero, è lineare e coinvolge i luoghi della memoria sotto l’ala della Difesa, ma che resta inaccettabile per la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi.

Ieri mattina, durante le celebrazioni per ricordare la strage, la sindaca ha resto noto quanto disposto dal dicastero. "Ci è stato detto – ha spiegato – che le attuali dotazioni finanziarie non consentono la destinazione di maggiori contributi. Non è tanto la questione economica, alla quale riusciremo comunque a fare fronte grazie ai volontari e al comitato per le onoranze ai caduti di Marzabotto. Quel sacrario è così prezioso che non permetteremo mai di lasciarlo chiuso o incustodito". Il punto è evidentemente politico: la sindaca, tra l’altro ex presidente dell’Assemblea nazionale del Pd, insiste dicendo che quello guidato da Giorgia Meloni "è il primo governo, ripeto, il primo governo, che taglia sulla memoria".

Il ricordo di queste vittime ha un ruolo centrale nella storia repubblicana, come ha recentemente ricordato il presidente Sergio Mattarella che, più volte, ha messo in guardia dal "riscrivere la Storia". "La memoria di questo eccidio – si legge nel suo messaggio – tra i più sanguinosi del Secondo Conflitto, costituisce una delle pietre angolari della Costituzione". Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore ("ennesimo tentativo di ostacolare il ricordo") e il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ("la memoria non è una questione contabile") stanno con la sindaca.

Il ministero della Difesa ha risposto direttamente e senza fare sconti. Nella nota, Roma bolla come "pretestuose" le polemiche, "suscitate da un lamentato “taglio“ dei contributi da parte del sindaco di Marzabotto. Nulla di più falso, sbagliato e mendace". Il punto, secondo il ministero, è che "il Comune avrebbe dovuto avanzare la richiesta entro maggio, invece la stessa ci è giunta solo ad agosto". Inoltre, il generale di Divisione, Diego Paulet, aveva già comunicato a Cuppi "che, nel 2024, non appena pervenuti nuovi fondi, si sarebbe provveduto a rivalutare il contributo in maniera adeguata rispetto a quanto già preventivato nel 2023". Concetti ribaditi direttamente da Crosetto: "Nell’ansia della sinistra di “dimostrare“ che pericolosi “fascisti“ sono al potere in Italia, scopro che il sindaco del Pd di Marzabotto prima si dimentica di chiedere i fondi per il Sacrario. Poi li chiede in ritardo. Poi urla che li abbiamo tagliati. I fondi ci sono e ci saranno". Il sacrario venne costruito nel 1946 e ha il compito di trasformare le urla di chi veniva giustiziato in un perentorio "mai più". Dal 29 settembre al 5 ottobre del 1944 l’esercito di occupazione tedesca, insieme ai militari fascisti, rastrellarono e uccisero 775 civili nella zona di Monte Sole, un territorio sull’appennino bolognese diviso tra i comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno. Non ebbero pietà per nessuno, neppure per i bambini neonati, tanto che la vittima più giovane aveva solo 14 giorni.

"Bucha è la Marzabotto contemporanea – a parlare è il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi presente alla commemorazione –. Quando sono andato in Ucraina ho rivisto quello che pensavo non sarebbe stato più possibile: bambini innocenti uccisi a causa della guerra. Ascoltando alcuni racconti di Bucha non potevo non avere nel cuore questa strage".

Massimo Selleri