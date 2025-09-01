Scontro Italia-Francia sul fisco: "Infondate le accuse di Bayrou"

È di nuovo scontro tra Parigi e Roma. E, questa volta, non per questioni internazionali, ma per ragioni di politica economica e fiscale. "L’Italia sta facendo una politica di dumping fiscale". Lo ha dichiarato il primo ministro francese Francois Bayrou rispondendo ai giornalisti a una settimana dal voto di fiducia al suo governo fissato per lunedì prossimo, 8 settembre, dopo la crisi che ha colpito il suo esecutivo di centrodestra, in carica soltanto dal 23 dicembre dell’anno scorso. In serata la reazione di Palazzo Chigi, dura e drastica: "Stupiscono le affermazioni, totalmente infondate, del primo ministro francese Francois Bayrou, secondo le quali l’Italia starebbe facendo “dumping fiscale”, penalizzando la Francia. L’economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione".

Altrettanto netta la reazione della Lega che, per di più, ha visto il suo leader in contrasto con Macron nelle settimane scorse: "Grave e inaccettabile attacco all’Italia, ai suoi imprenditori e ai suoi lavoratori, da parte di un governo francese ormai in piena crisi. Lasciamo a loro nervosismo e polemiche, noi preferiamo lavorare". A innescare la polemica con il botta e risposta è stato il primo ministro francese. Esprimendosi contro il cosiddetto "nomadismo fiscale", il premier transalpino ha quindi affermato che in Francia "abbiamo permesso che il debito si accumulasse" e che "il denaro destinato ad attori economici stranieri non irrigherà il Paese". Come esempio positivo il premier ha invece citato il Giappone, dove il debito "è detenuto al 99% dai giapponesi".

Bayrou ha citato l’Italia come esempio di Paese che attua una politica di dumping fiscale, per mettere in guardia i francesi da provvedimenti destinati "ai più ricchi" che potrebbero "trasferirsi" con la residenza fiscale "dove è più conveniente" per pagare meno tasse. Perché, ha detto il primo ministro francese, "ormai c’è una specie di nomadismo fiscale e ci si trasferisce dove conviene di più".

Ma Giorgia Meloni non ci sta e dopo una giornata di consultazioni con gli alleati ha dato il via libera a una nota di Palazzo Chigi che fa trasparire tutta l’irritazione per le parole del primo ministro francese. "L’Italia non applica politiche di immotivato favore fiscale – si legge nella nota – per attrarre aziende europee e, con questo Governo, ha addirittura raddoppiato l’onere fiscale forfettario in vigore dal 2016 a carico delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia".

Non basta. "L’Italia è piuttosto, da molti anni, penalizzata dai cosiddetti “paradisi fiscali europei”, che sottraggono alle nostre casse pubbliche ingenti risorse. Confidiamo che, dopo queste affermazioni del suo primo ministro, la Francia voglia finalmente unirsi all’Italia per intervenire in sede di Ue contro quegli Stati membri che applicano da sempre un sistematico dumping fiscale, con la compiacenza di alcuni Stati europei".

"Sono sbalordito – commenta il vicepremier Antonio Tajani –, un’accusa frutto di un ragionamento totalmente sbagliato. Non voglio commentare la situazione politica ed economica in Francia, ma se l’Italia procede su un percorso economico positivo e mantiene una solidità politica rilevante questo non è perché pratica dumping fiscale e non cospira contro altri Paesi europei. Ci sono altri, veri paradisi fiscali in Europa, ci sono altre profonde anomalie nella Ue che andrebbero corrette, queste sono le anomalie da contestare".

Lo scontro tra Parigi e Roma, dunque, appare destinato a riaccendersi dopo le polemiche delle settimame scorse che hanno visto protagonista Matteo Salvini contro il presidente Macron sull’invio delle truppe in Ucraina. Ma questa volta in campo è scesa direttamente la Meloni e l’attacco è partito da Parigi su un ambito che fino a oggi non era entrato nel menù delle contese italo-francesi.