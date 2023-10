Scontro Israele-Onu: "Hamas non nasce dal nulla". Bufera sulle parole di Guterres

La crisi di Gaza spacca la comunità internazionale. E la linea di faglia non è solo tra Occidente e Paesi musulmani supportati più o meno strumentalmente da Russia e Cina. Ieri la frattura, clamorosa, è emersa tra il segretario generale delle Nazioni unite e Israele. Intervenendo al Consiglio di sicurezza dell’Onu, Guterres ha detto di essere "profondamente preoccupato per le evidenti violazioni del diritto internazionale umanitario a cui stiamo assistendo a Gaza", aggiungendo che "per alleviare sofferenze epiche, rendere la consegna degli aiuti più semplice e sicura e facilitare il rilascio degli ostaggi, ribadisco il mio appello per un cessate il fuoco umanitario immediato".

Ma Guterres è andato ben oltre dicendo che gli attacchi del 7 ottobre non si sono prodotti dal nulla in quanto "il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione. Ha visto la sua terra costantemente divorata dagli insediamenti, afflitta dalla violenza, la sua economia soffocata, la sua gente sfollata e le sue case demolite. Le sue speranze per una soluzione politica sono svanite". Dunque, "in un momento come questo, è fondamentale essere chiari sui principi, a cominciare dal principio fondamentale del rispetto e della protezione dei civili".

Parole inaccettabili per lo Stato ebraico. E infatti è stata durissima la replica di Israele. Un infuriato Eli Cohen, ministro degli Esteri israeliano, ha puntato il dito contro Guterres durante l’incontro di New York, alzando la voce, ricordando i civili uccisi il 7 ottobre nell’attacco più mortale nella storia israeliana. "Signor segretario generale, in che mondo vive?" ha gridato Cohen. "Ho sentito le richieste di una ‘risposta proporzionata’ – ha poi aggiunto – e la risposta proporzionata al brutale massacro del 7 ottobre è la distruzione totale di Hamas". Cohen ha anche fatto sapere di aver annullato un incontro che aveva in programma con Guterres. E l’ambasciatore israeliano all’Onu, Gilad Erdan, ha fatto un passo ulteriore chiedendo le dimissioni di Guterres. "Il segretario generale dell’Onu, che dimostra comprensione per la campagna di uccisioni di massa di bambini, donne e anziani non è adatto a guidare le Nazioni unite – ha scritto Erdan –. Chiedo si dimetta immediatamente".

L’impressione è che il clima internazionale tenda a radicalizzarsi. Da notare che ieri l’emiro del Qatar, Tamim Al Thani – che sinora ha mediato sugli ostaggi – è stato durisimo con Israele ("Diciamo basta, Israele non può avere l’autorizzazione ad uccidere!") e che il patriarca cattolico di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha criticato allo stesso modo "sia l’attacco di Hamas che i missili su Gaza".

In questo contesto sembra essere almeno per ora sfumata l’ipotesi della liberazione di altri 50 ostaggi. Hamas era disponibile, ma in cambio voleva carburante, che gli Israeliani sono indisponibili a dare perchè temono venga usato per fini militari. I miliziani di Hamas continuano infatti a lanciare salve di razzi contro Israele, e Idf, le forze di difesa israeliane, hanno fatto sapere di aver eliminato un commando di 4 sub di Hamas che cercava di infiltrasi in Israele. Al tempo stesso al Nord, l’artiglieria di Israele ha risposto al lancio di due razzi dalla Siria verso il Golan.

Sottotraccia permane un forte dissenso sia all’interno del governo di guerra (con almeno tre ministri in forte dissenso) che tra il premier e i militari (supportati dal ministro della Difesa, il falco Yoav Gallant), che sospettano Netanyahu di voler scaricare su di loro la responsabilità del 7 ottobre, senza assumersene a sua volta una politica. Le voci sono così ricorrenti che lunedì Il premier, il ministro della Difesa e il capo delle Idf hanno fatto uscire una dichiarazione nella quale sostengono che "lavorano insieme in stretta collaborazione, senza sosta, per la vittoria totale di Israele su Hamas". Tregua scritta sull’acqua. Ma ieri il Capo di stato maggiore Herzi Halevi ha parlato dal confine meridionale, dicendo: "Voglio essere chiaro, siamo pronti ad invadere". Come dire, diamoci una mossa.