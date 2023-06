Scontro fra auto a Napoli Bus in una scarpata: un morto e 15 feriti

Un autobus della compagnia Flixbus, ieri mattina poco dopo le 3 e mezza, è finito in una scarpata sull’A16 Napoli-Canosa, nel tratto irpino di Vallesaccarda. "Poteva essere una strage", ha commentato uno dei soccorritori, ma a salvare i 30 passeggeri e i due autisti sono state probabilmente le piante, che hanno frenato la corsa del mezzo, rimasto sospeso a mezz’aria. Molti i contusi e una quindicina i feriti lievi che in serata sono stati tutti dimessi, tranne due in prognosi riservata. L’unica vittima è un cittadino nordafricano, non ancora identificato, e che era alla guida di un’auto rimasta coinvolta, con altre tre vetture, in un tamponamento a catena: quando è sopraggiunto il bus, l’autista ha cercato di evitare le auto incidentate e nella manovra ha sfondato il guardrail, finendo sul terrapieno di una scarpata. L’autobus della Flixbus era partito da Lecce, diretto a Roma. A bordo, con i due autisti, diversi studenti, lavoratori e parecchi turisti, anche stranieri.