Scontro alla Camera sulle schede nulle I 5 Stelle occupano la Commissione

Occupazione della giunta delle elezioni. È la mossa di M5s per protestare contro la possibile approvazione di un emendamento della maggioranza al regolamento che definisce, a seguito di ricorsi, la validità o la nullità delle schede alle Politiche. Da tempo M5s ha lanciato l’allarme sulla possibilità che l’approvazione della modifica che prevede di considerare in base al principio del “favor voti“ valide anche le schede con più segni ma su liste che sostengano lo stesso candidato all’uninominale possa portare a un ribaltamento del voto. "Ci batteremo in ogni sede contro questa schifezza", attacca il capogruppo Francesco Silvestri. La riunione della giunta viene spostata in un’altra commissione presidiata dai commessi per provare a proseguire i lavori, ma i deputati pentastellati si schierano di fronte alla porta. Intanto il questore di FdI Trancassini ha appena finito di spiegare di voler evitare l’intervento dei commessi che gli sarebbe consentito da regolamento quando arriva il leader dei 5Stelle Giuseppe Conte. I due si appartano per un colloquio alla ricerca di una soluzione. Arriva anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. I nomi dei parlamentari col seggio a rischio, secondo uno studio del M5s, sarebbero oltre trenta e in alcuni casi anche big come la ministra Eugenia Roccella o l’ex ministro Roberto Speranza. In serata prevale la prudenza: la riunione viene sconvocata e se ne riparlerà tra una settimana.