Scontro a distanza Schlein-Meloni: "Libertà a rischio". "Delirio puro"

"Democracy is at risk": la democrazia è "a rischio quando al governo c’è l’estrema destra". Elly Schlein è sul palco del congresso del Partito socialista europeo ad Amsterdam quando lancia l’accusa contro Giorgia Meloni e il suo governo che, da un lato, "alimenta un clima di divisione, di polarizzazione e di odio" e, dall’altro, taglia "sanità e scuola pubbliche" senza occuparsi dei bisogni delle persone. La replica della presidente del Consiglio è senza appello: "Siamo al puro delirio". La schermaglia non si ferma qui: ci saranno una contro replica della segretaria dem e un mare di dichiarazioni della maggioranza a sostegno di Meloni.

Davanti alla platea socialista Schlein prende la parola per spiegare, in un inglese fluente da generazione Erasmus, "qual è la situazione nel mio Paese, dove sapete c’è un governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni: è molto semplice, stanno tagliando il sistema sanitario pubblico, l’istruzione pubblica e al tempo stesso stanno bloccando la nostra proposta per un salario minimo in uno dei Paesi europei che ha i salari più bassi". Quindi, attacca Schlein, "propaganda every day" e un clima d’odio nel quale la segretaria colloca anche l’attentato al giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci. Insomma, "la democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo". Per uscirne "ricordiamoci chi siamo come socialisti, li possiamo battere ma non li batteremo correndo dietro ai loro programmi", avverte.

Passano appena un paio d’ore e arriva la replica di Meloni. "Vergogna Elly Schlein che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e da leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare" tuona la premier. I due vicepremier le danno man forte. "Assoluta e ferma condanna per l’attentato contro Ranucci – scrive la Lega sui social –. Assoluta e ferma condanna per le sciocchezze di Schlein". Il leader di Forza Italia Antonio Tajani taccia le parole di Schlein di stravaganza, "come se qualcuno al governo potesse essere in qualche modo responsabile per le bombe a Ranucci. La verità è che stanno perdendo ovunque, mentre noi stiamo crescendo". È affidata a un video postato sui social, sempre da Amsterdam, la controreplica di Schlein: "Pure oggi la presidente Meloni non rinuncia alla sua dose di vittimismo quotidiano. Basta, basta, perché del suo vittimismo gli italiani non se ne fanno niente". Con la segretaria si schierano i dem, ma tacciono gli alleati, M5s in testa.

La genesi di uno scontro così acceso, però, si colloca su un altro palco, quello di piazza San Lorenzo a Firenze. Lì, alla vigilia del voto per le Regionali toscane, vinte una settimana fa dal candidato del centrosinistra Eugenio Giani, sale tutto lo stato maggiore del centrodestra. Per ultima tocca alla premier che infiamma la piazza attaccando la sinistra italiana che, dice, tra l’altro,"è più fondamentalista di Hamas". Schlein non dimentica: "Meloni – è la premessa dai socialisti europei – può andare alle Nazioni unite ad attaccare le opposizioni davanti a tutto il mondo, può andare sul palco di Firenze a dire che l’opposizione italiana è peggio dei terroristi ma le opposizioni devono mute, zitte buone". Intanto, conclude la leader dem, inizi lei a spiegare "perché con la sua manovra si andrà in pensione più tardi".