Scontri tra studenti e polizia

Tensione a Torino durante un corteo di protesta per la presenza di Meloni per il Festival delle Regioni. Circa 300 manifestanti, per lo più studenti, hanno tentato in diverse occasioni di raggiungere piazza Carignano, sede dell’evento istituzionale. Quattro feriti tra gli agenti un paio tra i dimostranti. La Digos ha identificato una sessantina di partecipanti e indica in esponenti del centro sociale Askatasuna gli animatori delle violenze.