Scontri tra israeliani e palestinesi Uccisa una reporter di Al Jazeera

Scambio di accuse tra palestinesi e Israele sulla morte della reporter di Al-Jazeera Shireen Abu Akleh e il ferimento di un collega. L’uccisione della giornalista (51 anni e doppia nazionalità palestinese e americana) – una delle veterane del conflitto, considerata un simbolo dai palestinesi – è avvenuta in circostanze ancora da chiarire durante un’operazione dell’esercito (Idf) nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, sfociata in scontri a fuoco con i miliziani palestinesi. La reporter – che come mostrano video diffusi sui social indossava elmetto, giubbotto di sicurezza con la scritta ‘Press’ e si trovava con altri giornalisti – è stata colpita alla testa da un proiettile ed è morta sul colpo. L’altro reporter coinvolto, Ali Samodi – del network Al Quds, le cui condizioni non sono gravi nonostante sia stato colpito alla schiena –, ha raccontato che si trovava insieme alla vittima con un gruppo di altri cronisti e che "tutti indossavano elmetti e divise da giornalisti". Poi ha aggiunto che il gruppo "è stato preso direttamente di mira dalle forze di occupazione".