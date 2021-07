Torino, 31 luglio 2021 - Un film purtroppo già visto. Scontri, tensione e due poliziotti feriti. E' questo il bilancio di scontri avvenuti oggi pomeriggio in Val di Susa con i No Tav. Secondo le prime informazioni si tratta appunto di due poliziotti, le cui condizioni non sarebbero gravi. Nel corso degli incidenti al cantiere di Chiomonte, i circa 150 manifestanti hanno lanciato pietre e petardi contro le forze dell'ordine. L'autostrada A32 Torino-Bardonecchia è stata chiusa.

I disordini sono cominciati quando un gruppo di circa 150 manifestanti si è staccato dalla parte più numerosa del corteo partito da Venaus e diretto a Giaglione ed ha raggiunto il cancello del cantiere della Tav sul sentiero Gallo Romano tagliando parti di concertina. Dopo il lancio di bombe carta e pietre contro le forze dell'ordine, i disordini si sono spostati nei pressi dell'autostrada A32 che è stata chiusa per precauzione (e poi riaperta).