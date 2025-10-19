Scontri al corteo per l’ex Gkn. Danneggiato l’aeroporto di Firenze

Sono migliaia i manifestanti al corteo della ex Gkn, la fabbrica di Campi Bisenzio che non produce più dal 2021. Sono partiti dal polo universitario di Novoli che una volta era la Fiat, ma quando il serpentone sfila sul viale davanti all’aeroporto, un gruppo di circa trecento persone esce dal percorso autorizzato e invade prima il parcheggio, poi l’ingresso dello stesso. Le bandiere della Palestina diventano bastoni con cui affrontare la polizia che, dopo gli scontri, capitola. Per alcuni minuti, è il caos nello scalo di Peretola. I manifestanti invadono il piano terra e il primo piano delle partenze. Qualcuno colpisce le vetrine del bar, qualcun altro danneggia arredi e macchinette. Alla fine saranno dieci i feriti tra gli agenti. E lo scalo, che conta i danni, è rimasto paralizzato a lungo, nella parte finale del pomeriggio.

Toscana Aeroporti, la società di gestione, esprimendo "vicinanza alle forze di polizia e sconcerto per l’accaduto" annuncia che "sporgerà denuncia nei confronti dei responsabili della manifestazione". La polizia è poi riuscita a far disperdere i manifestanti, che comunque non sono riusciti a raggiungere la cosiddetta "area sterile", che porta anche alla pista.

Il resto del corteo ha proseguito il suo percorso fino alla piazza della sua conclusione, davanti al mercato ortofrutticolo. Non si sono registrati altri disordini. Notevoli invece i problemi alla circolazione, in uno snodo cruciale come quello dell’imbocco dell’autostrada a Firenze Nord. Tante le condanne per un episodio che ha offuscato lo scopo della manifestazione da parte del Collettivo di Fabbrica: denunciare l’inerzia del progetto pubblico di riavvio della produzione nel sito. "I poliziotti non sono il bersaglio facile su cui sfogare frustrazioni politiche e sociali - dice Massimo Bartoccini, segretario Provinciale del sindacato di polizia Sap –. Anche basta. La violenza non è protesta: è barbarie".

ste. bro.