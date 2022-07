Scomparso in bici sul Cammino di Santiago La mamma: "Una strana telefonata, poi più nulla"

Scomparso nel nulla: da una settimana non si hanno più notizie di Adriano Pacifico, 32 enne cuoco, residente a Bomporto (Modena), padre di due bambine, partito in sella alla sua bici lo scorso 3 luglio in direzione Spagna per realizzare il suo sogno: compiere il Cammino di Santiago. La madre, Grazia Mansueto, ha ricevuto l’ultima telefonata lunedì: Adriano le ha detto di aver rotto il telefono e di aver trovato un ragazzo che glielo ha prestato per contattarla su Messanger. "L’ho visto provato, piangeva – racconta – mi ha detto che si era dovuto fermare alcuni giorni perché non era stato bene, ma voleva andare via presto da quei luoghi". Adriano scompare ma nel frattempo non si fermano i prelievi sul suo conto corrente: anche cinque in un giorno, di 2030 euro, da istituti diversi. L’ultimo, venerdì alle 21.06, ad Aubagne: sono stati prelevati 10 euro e il conto si è esaurito. La madre e il compagno sabato sono partiti per la Francia: "Abbiamo cercato notizie e prove presso tutti i bancomat in cui risultano essere stati fatti prelievi dopo l’ultima volta che ho sentito mio figlio. Abbiamo chiesto aiuto alla polizia, a Marsiglia e a Tologne, ma ci hanno trattato con indifferenza. Sono entrata in tutti i locali pubblici per fare vedere la foto di mio figlio. Ora speriamo di visionare le immagini della telecamera del bancomat di Aubagne".

Maria Silvia Cabri