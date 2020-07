Roma, 2 luglio 2020 - E' stato ritrovato dopo otto anni grazie al programma televisivo 'Chi l'ha visto?'. Fernando Vasile era un adolescente di 16 anni quando nel 2012 scomparve da Palombara, cittadina vicino a Roma, mentre andava alla scuola serale. E' stato ritrovato a Genova dopo una segnalazione data da un passante al programma, che ha riconosciuto i suoi lineamenti in una persona che chiedeva l'elemosina davanti alle Poste di piazza Dante.

Felici i parenti e la madre che in questi anni non hanno mai smesso di cercarlo. "Averlo ritrovato è una gioia grandissima. Grazie a tutti, grazie Genova", hanno detto in un videomessaggio alla trasmissione di Rai 3, mentre molti telespettatori di chiedono cosa abbia fatto il giovane in tutto questo tempo.