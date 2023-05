Minori scomparsi, i numeri choc. Perché oggi è la giornata internazionale e chi era Etan Patz

Roma, 25 maggio 2023 - Sofferenza e speranza. Angoscia e attesa. Ci sono questi sentimenti dietro quelle due parole, minori scomparsi. Oggi, nella giornata internazionale dedicata a loro, il Commissario straordinario del Governo ci rammenta i numeri (spietati) del 2022: 17.130 denunce, in media 47 al giorno, 11 riguardano italiani, tutti gli altri sono stranieri. In questo secondo caso, parliamo soprattutto di minori non accompagnati che fuggono dalle strutture di accoglienza. E i ritrovati? Poco più del 40%, 6.942.

Questo spazio nasce partendo dai numeri che però diventano sentimenti. E si rivolge alla tenacia di chi non si arrende al mistero. Sono tanti, quelli italiani, da Denise Pipitone ad Angela Celentano.

Minori scomparsi, i numeri choc del Commissario di Governo

Il primo quadrimestre 2023

I primi mesi di quest’anno confermano di fatto la tendenza, anche se si registra un leggero calo. Parliamo di 5.908 minori scomparsi - numero che rappresenta quasi il 74% delle denunce -, 1.319 sono italiani, 4.589 stranieri.

I motivi della scomparsa

Sono profondamente diverse le ragioni che portano un minore a sparire. Mentre i ragazzini stranieri scappano ad esempio dalle case famiglia per raggiungere i parenti all’estero, di solito dietro la scomparsa di un minore italiano ci sono situazioni di disagio ma anche conflitti tra i genitori. Ci sono i rientri spontanei e i ritrovamenti ma non tutte le storie purtroppo hanno un lieto fine. Perché bisogna fare i conti anche con adescamenti in rete e bullismo.

Chi era Etan Patz

La giornata internazionale dedicata ai minori scomparsi è stata istituita dalle Nazioni Unite per ricordare Etan Patz. Il bimbo aveva 6 anni quando, il 25 maggio 1979, scomparve sulla strada che lo avrebbe dovuto portare a scuola, tra Soho e Lower Manhattan a New York. Un caso che sconvolse l’America. La foto di Etan venne rilanciata ovunque, anche sui cartoni del latte. Il presidente Reagan volle che il giorno del rapimento diventasse la giornata nazionale dei bambini scomparsi.

Che cosa fare quando scompare qualcuno

Il sito del Commissario ricorda che quando scompare una persona è importante fare immediatamente la segnalazione al numero unico di emergenza 112, comunicando tutte le informazioni che possono essere utili ai fini della ricerca come le caratteristiche fisiche o i vestiti indossati. Poi bisogna formalizzare la denuncia. Che può fare chiunque, anche un vicino di casa.