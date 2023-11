Orlandi-Gregori, via libera alla Commissione d’inchiesta: c’è l’ok del Senato

Roma, 9 novembre 2023 - Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: via libera definitivo del Senato alla Commissione parlamentare d’inchiesta che dovrà fare luce sulla sparizione delle due ragazze.

“Siamo molto contenti e auguriamo buon lavoro ai parlamentari che saranno scelti in commissione. Siamo molto felici che il Parlamento abbia dimostrato di essere sovrano rispetto alle ‘intromissioni perniciose’ citate da alcuni”. Così il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi e il suo legale, l’avvocato Laura Sgrò, commentano il via libera definitivo in Senato al ddl, già approvato dalla Camera, che istituisce l’organismo.