Denise Pipitone, l’ultima segnalazione. La mamma Piera Maggio: “Quella bambina e le similitudini con la nostra storia”

Mazara del Vallo (Trapani), 29 gennaio 2024 – L’ultima segnalazione su Denise Pipitone, scomparsa da vent’anni. “Una segnalazione che mi è rimasta tutt’oggi nella mente, ho parlato con il mio legale, l’avevamo già passata in procura ma non ho avuto ancora risposta. Si tratta di una bambina che ha molte similitudini con Denise. Vedremo come procedere con il mio avvocato Giacomo Frazzitta”.

Piera Maggio lo ha raccontato ieri in tv a Verissimo. La mamma di Denise –la piccola non aveva ancora 4 anni quando sparì, il 1 settembre 2004, dalla casa della nonna, a Mazara del Vallo (Trapani), non compariva in tv da tempo. L’intervista è stata l’occasione per tornare anche sul murale deturpato. “E’ stata strappata la parola ‘verità’, avevo ipotizzato un atto vandalico ma il luogo è riparato, ho presentato denuncia”, fa sapere. E sul video - uno scherzo insensato di alcune studentesse liceali di Catania che hanno finto di aver ritrovato la piccola-: "Ci ha amareggiato tantissimo. Mi chiedo perché per qualche like bisogna arrivare a questo”.

Denise Pipitone è scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo (Trapani)

"Denise è stata rapita”

Piera Maggio non parla mai di Denise come scomparsa. “Per noi (il riferimento è anche al marito Piero Pulizzi, papà di Denise – è stato un rapimento”. Confida i suoi sbalzi d’umore, un dolore incessante raccontato anche nel libro uscito due anni fa. La parte buia della sua vita, che ti logora, “sono passati vent’anni e non ci siamo mai fermati. Mi alzo la mattina, posso essere un po’ più allegra. Poi mi arriva una telefonata e cambio completamente umore. Questa è la parte che non tutti possono capire di me”.

"Fino a prova contraria”

Piera Maggio e il marito continuano a cercare la figlia, come se fosse viva. E questo accadrà “fino a prova contraria”. Confida a Silvia Toffanin: “Io continuo a immaginarmi mia figlia a quell’età, quando è scomparsa”. Una bimba. “Non potremo mai rassegnarci finché non conosceremo la verità – ripete la mamma di Denise -. La nostra speranza è trovare un magistrato che riesca a scovare determinate cose, sfuggite magari a chi in passato ha lavorato al caso”.

L’ultima segnalazione

La conduttrice chiede se dopo vent’anni arrivano ancora segnalazioni. “Sì, e cerchiamo di valutare le più attendibili”, risponde Piera Maggio. E accenna senza troppi dettagli a una bambina, “che ha molte similitudini con Denise -. Vedremo come procedere con il mio avvocato”. Il riferimento è a Giacomo Frazzitta, che l’assiste fin dal primo giorno. “Lui – è il riconoscimento della donna – è la mente storica della storia”.