Denise Pipitone, la lettera straziante del papà Piero per i suoi 23 anni e un murale a Mazara

Mazara del Vallo (Trapani), 26 ottobre 2023 – Strazianti auguri di compleanno per Denise Pipitone dai genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi, il papà che per la prima volta ruba la scena alla mamma.

“Denise, ovunque tu sia, auguri per il tuo 23° Compleanno! Ci manchi tanto, sei nei nostri cuori e nella nostra mente, sempre”. Così il messagguio sui social.

Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, oggi compie 23 anni

La lettera di Pietro Pulizzi

Commovente la lettera del papà. “Tesoro, in questi lunghi anni, non c’è stato un giorno in cui il mio pensiero e la mia vita non siano state dedicate a te - scrive Pietro Pulizzi, in una lunga nota -. Gli anni passano e anche in fretta, a volte mi sento solo, svuotato dal mio essere. Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana. Ormai il bastone del mio quotidiano vivere è la sofferenza che riesco a mascherare bene dietro ogni mio sorriso. Sappi che finché avremo vita, mamma e papà e tutti coloro che ti vogliono bene, non smetteremo mai di cercarti. Noi non molliamo”.

Un murale per Denise Pipitone

E a Denise è dedicato un murale realizzato dall’artista Fabio Ingrassia a Mazara del Vallo, in piazza San Vito, sotto gli archi. L’opera raffigura il volto della piccola scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004, con una torta davanti e al posto delle candeline è riportata la scritta “Verità”. “Tra la sua gente, nella sua città, che gli ha dato e gli ha tolto tutto, perché possa sicuramente continuare a vivere nella mente di chi la ricorda”, spiega l’artista in una nota.

