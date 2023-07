Brenda Cuomo scomparsa da Salerno, la mamma: “Sono disperata, aspetto un segnale”. Quei tatuaggi sulle braccia

Salerno, 2 luglio 2023 - “Sono una mamma disperata, non pensi mai che possa capitarti una cosa del genere. E invece...”. Monica Iannicelli è la mamma di Brenda Cuomo, la 23enne scomparsa venerdì pomeriggio da Pellezzano (Salerno). Il suo telefonino è stato ritrovato a casa e sarebbe stato resettato; la Clio bianca è sparita con lei.

Brenda Cuomo abbracciata dalla mamma Monica

"Sono una mamma disperata”

“No, al momento l’auto non è stata ritrovata”, racconta la mamma, il tono di grande gentilezza nonostante il momento drammatico. E chiede di lasciare libero il telefono, è in contatto costante con i carabinieri. Da venerdì le sue giornate sono scandite dall’attesa.

La solidarietà

La stanno aiutando tutti, il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ha mobilitato polizia municipale e protezione civile, “l’ultimo avvistamento della Clio bianca è stato alle 15.30 di venerdì, l’auto procedeva in direzione Baronissi”.

Le segnalazioni da tutta la Campania

Brenda “viene avvistata in tutta la Campania, sono decine le segnalazioni che ci arrivano, una ventina solo questa mattina, l’ultima da Paestum”. Il volontario della Protezione civile di Pellezzano risponde al telefono e va dritto al particolare che decide se la chiamata può avere un seguito o no: il tatuaggio di Brenda.

Quei tatuaggi sulle braccia

Le foto sul profilo Facebook mostrano tatuaggi molti evidenti sulle braccia, una cascata di fiori sulla spalla sinistra. Un dettaglio importante per il riconoscimento.

Il post della mamma Monica

Le suppliche della mamma

Il profilo Facebook di Monica Iannicelli, la mamma di Brenda, racconta il grande legame tra madre e figlia, eccole ballare abbracciate, poi le dediche speciali per i compleanni. E ai social in queste ore è affidata anche la disperata attesa con due messaggi, l’ultimo è una supplica: “Mi basta sentire solo la tua voce! Ti prego anima mia non lasciarmi così! Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme come sempre...chiamami ti scongiuro!!”.

Mobilitazione h 24

“Questo telefono è attivo giorno e notte”, racconta il volontario della Protezione civile. “Speriamo”, sospira la mamma.