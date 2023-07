Brenda Cuomo, dalla scomparsa all’abbraccio con la mamma Monica. “Come se fosse nata un’altra volta”

Salerno, 4 luglio 2023 – Brenda Cuomo scomparsa per due giorni da Salerno poi rintracciata a Napoli grazie alle indagini dei carabinieri e riportata dalla mamma Monica Iannicelli. Abbracci e lacrime.

“Questa sera Brenda è uscita a prendere un po’ d’aria con dei veri amici –racconta la mamma -. La sensazione che ho provato quando Salvatore, mio cugino poliziotto, me l’ha ridata tra le braccia. Mi ha fatto rivivere la stessa sensazione di quando è nata. L’ho detto subito, è stato ocme se avessi partorito di nuovo”.

Che cosa è successo

Continua la mamma di Brenda: “E’ stata davvero una sensazione bellissima, fatta di abbracci e di tante lacrime. A pensarlo mi commuovo ancora. Brenda è viva, questo è quello che conta. Questo è stato il suo grido d’aiuto. C’è un motivo per cui è andata via. Non è stata una bravata, non voleva mettersi in mostra. Certi commenti mi hanno fatto male. Però non m’importa, ho sentito tanto amore dalle persone. Ora ci aspetta un percorso lungo. Ma io e lei insieme ce la faremo, come sempre”.